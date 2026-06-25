Сюжет Grand Theft Auto 6 может быть разделён на главы, согласно описанию Ultimate Edition

Rockstar Games, возможно, перенимает структуру своей предыдущей игры — Red Dead Redemption 2 — для построения основной кампании грядущей Grand Theft Auto 6. Компания недавно раскрыла подробности о базовом и Ultimate изданиях Grand Theft Auto 6, и последнее, которое стоит 100 долларов, будет включать бонусы, «пронизывающие все аспекты истории Джейсона и Люсии, с новыми предметами, раскрывающимися в каждой главе».

Это стало бы серьёзным изменением для франшизы Grand Theft Auto. Начиная с Grand Theft Auto 3 2001 года — первой 3D-игры в серии — основной сюжет в основном развивался от миссии к миссии и не был разделен на отдельные главы. Однако в этих играх были моменты, которые можно рассматривать как начало и конец глав, например, когда Си-Джея вывозят из Лос-Сантоса в Grand Theft Auto: San Andreas.

Red Dead Redemption 2, с другой стороны, имела сюжетную линию, сосредоточенную на шести основных главах и двухчастном эпилоге. Одной из отличительных особенностей сюжета было то, что Артур Морган и остальная часть банды Ван дер Линде перемещали свой базовый лагерь дальше на восток, пытаясь избежать обнаружения федеральными агентами. Хотя это мало влияло на сам открытый мир, поскольку игроки, в роли Моргана, могли исследовать большую часть карты без серьёзных последствий, новые сюжетные миссии и даже побочные задания были заблокированы за определёнными главами. Главы также позволяли внести существенные изменения в мир Red Dead Redemption 2, поскольку они также обозначают течение времени.

Если Grand Theft Auto 6 возьмет за образец структуру повествования Red Dead Redemption 2, мы можем увидеть, как Джейсон и Люсия путешествуют по всему штату Леонида — основному месту действия игры — на протяжении своего совместного путешествия. Однако, будет ли это означать, что некоторые части игрового мира будут недоступны, покажет время.

Grand Theft Auto 6 разрабатывается для PS5 и Xbox Series X/S и запланирована к выходу 19 ноября.