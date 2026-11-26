Глава Rockstar Games Роб Нельсон рассказал, почему студия добавила в Grand Theft Auto 6 систему криминального профиля, которая оценивает поведение игрока и последствия его преступлений. По словам разработчика, команда хотела сделать происходящее в игре более осмысленным, а не просто позволять бездумно устраивать беспорядки.

В интервью Eurogamer Нельсон объяснил, что многие идеи появились благодаря работе над Red Dead Redemption 2, где игровой мир реагирует на действия и решения пользователя. Rockstar стремилась развить привычную формулу GTA и дать игрокам больше способов взаимодействовать с окружающим миром, не прибегая сразу к насилию.

Например, теперь можно угрожать человеку оружием, чтобы ограбить его, вместо того чтобы избивать или убивать. Криминальный профиль не наказывает за сам факт преступления, ведь преступная деятельность - основа GTA, но учитывает степень жестокости. Если игрок старается минимизировать последствия ограбления или вступает в перестрелку только после того, как противник достал оружие, его профиль не ухудшается. Если же он убивает всех подряд, показатель может снизиться.

Новая система также повлияла на поведение прохожих. В GTA 5 люди практически не реагировали на оружие, пока игрок не направлял его на них. В GTA 6 прохожие могут начать осторожно отходить в сторону, заметив, как персонаж достаёт винтовку из багажника. Сам процесс подготовки к перестрелке стал сложнее: оружие нужно сначала достать из автомобиля, а окружающие успевают заметить угрозу и отреагировать.

Нельсон считает, что в предыдущих играх масштабные беспорядки быстро теряли смысл. В GTA 6 игроку приходится принимать решения, а последствия действий могут привести к неожиданным ситуациям - например, когда жертва ограбления достаёт собственное оружие. При этом возможность устроить масштабный хаос никуда не исчезла: игрок может довести криминальный профиль до состояния, которое разработчик описывает как полный отказ от этой системы. Такой подход оказался неоднозначным: одни игроки ценят более реалистичный и постепенный процесс, другие предпочитают прежнюю свободу действий без дополнительных ограничений.