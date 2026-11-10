Take-Two намерена ускорить выпуск новых частей GTA после релиза шестой игры

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник считает, что поклонникам Grand Theft Auto не придётся ждать следующую часть серии столько же, сколько GTA 6. В интервью IGN он рассказал, что в ближайшие десять лет подход Rockstar к разработке и выпуску игр может заметно измениться.

Поводом для вопроса стало недавнее сообщение Bloomberg, в котором утверждалось, что некоторые руководители Rockstar рассчитывают сократить сроки создания будущих игр серии. Журналисты IGN спросили Зельника, стоит ли ожидать более частого выхода новых проектов. Глава Take-Two ответил, что характер и темпы выпуска контента для ключевых франшиз компании, включая GTA, в течение следующего десятилетия будут существенно отличаться от нынешних.

По словам Зельника, это связано со стремлением Take-Two выпускать максимально качественные игры, находить новые способы взаимодействия с аудиторией и поддерживать интерес игроков уже после релиза. При этом он не назвал конкретных сроков разработки будущих частей Grand Theft Auto и не подтвердил, когда может появиться GTA 7.

Тем не менее заявление главы Take-Two перекликается с недавними сообщениями о намерениях Rockstar ускорить работу над следующими проектами. Вероятно, накопленный за годы разработки GTA 6 опыт и созданная для неё технологическая база помогут студии избежать столь длительного перерыва между основными играми серии.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года — спустя более 13 лет после релиза GTA 5. Однако слова Зельника пока не гарантируют, что следующую часть выпустят значительно быстрее: речь идёт о планах компании изменить темпы развития своих франшиз в целом.