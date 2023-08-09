Take-Two ожидает $8 млрд дохода в период с апреля 2024 по март 2025 года - возможная дата выхода GTA 6 ©

Take-Two, материнская компания Rockstar Games, на своем последнем собрании акционеров подтвердила, что ожидает ошеломляющие 8 миллиардов долларов дохода в финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2025 года, снова намекая на возможный выход GTA 6 в течение 2024 года или самое позднее в первые месяцы 2025 года.

Для самых внимательных это не беспрецедентная информация. В мае компания заявила, что ожидает потенциальной выручки в размере 8 миллиардов долларов в 2025 финансовом году, поскольку она запускает проекты, которые, по ее мнению, «приведут компанию к еще большим успехам» и установят новые стандарты для отрасли.

Эти прогнозы в точности подтвердились несколько часов назад во время последней встречи с акционерами Take Two.

«Мы по-прежнему уверены, что позиционируем наш бизнес на значительный переломный момент в 2025 финансовом году, который, как мы полагаем, будет включать в себя новые рекордные уровни операционной эффективности», — сказал генеральный директор Штраус Зелник.

Очевидно, что есть несколько игр, которые могли бы обеспечить аналогичные результаты, и GTA 6 потенциально попадает в их число. Только подумайте, что GTA 5 продалась тиражом в 185 миллионов копий, из которых 5 миллионов только в последнем финансовом квартале.