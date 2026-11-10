Take-Two ожидает получить до 3,5 млрд долларов в период запуска GTA 6

Издатель серии GTA, компания Take-Two, прогнозирует объем чистых продаж (net bookings — совокупный показатель совершенных сделок) на уровне 3,35–3,5 млрд долларов в текущем третьем финансовом квартале 2027 года. Основным драйвером этого роста станет «знаковый релиз Grand Theft Auto 6», который состоится чуть более чем через неделю.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник заявил

До выхода Grand Theft Auto 6 осталось десять дней, и, поскольку количество предварительных заказов продолжает достигать беспрецедентных значений, мы ожидаем, что этот год станет для нашей компании историческим.

Ранее издатель сообщал, что не планирует раскрывать точное число предзаказов на GTA 6, поскольку «абсолютные цифры могут ввести в заблуждение» — компания ещё никогда не сталкивалась с подобными показателями.

Прогноз по чистым продажам в период запуска GTA 6 (3,35–3,5 млрд долларов) оказался несколько ниже ожиданий аналитиков, которые, по данным LSEG Data & Analytics, прогнозировали 3,51 млрд долларов. По итогам всего 2027 финансового года Take-Two ожидает, что объем чистых продаж составит от 8 до 8,2 млрд долларов.