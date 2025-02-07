ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 926 оценок

Take-Two подтвердила окно релиза GTA 6 и сообщила о продажах главных хитов Rockstar Games

Procy_on
Новости

Началась встреча с инвесторами Take 2 Interactive, материнской компании студии Rockstar Games. Было рассказано о GTA 6, но не о тех новостях, которых ожидало сообщество. Было просто подтверждено, что игра по-прежнему запланирована к выходу на "осень 2025 года".

Также были подтверждены сроки выхода нескольких других игр из каталога Take-Two Interactive. Как говорится в сообщении:

Мы прогнозируем, что 2025 календарный год станет поворотным для Take-Two - от новаторского релиза Grand Theft Auto VI осенью до беспрецедентного графика, который представит 2K, включая Civilization VII 11 февраля, Mafia: The Old Country летом и Borderlands 4.

Таким образом, Take-Two Interactive уверена, что все вышеупомянутые игры - во главе с GTA 6 - выйдут в 2025 году (обратите внимание, что речь идет о календарном, а не финансовом годе).

Однако это была не единственная интересная новость, прозвучавшая на встрече. Так, были обновлены данные о продажах двух последних хитов Rockstar, а именно GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Grand Theft Auto 5 разошлась тиражом в 210 миллионов копий.

Продажи RDR 2, тем временем, достигли 70 миллионов копий. Это на 3 миллиона больше, чем три месяца назад, а значит, игра по-прежнему вызывает огромный интерес.

13
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Alex Row

напоминаю- на пк она будет спустя минимум год-полтора

7
Unicorling

Тогда и поиграем с нормальной графикой и в 60 фпс

5
Лидер 666 Racist Unicorling

Сначало тысячи обзоров, статьей посмотрите, потом уже будете играть, когда хайп спадет) а вообще если не полный бомж, то аренда на неделю и нет проблем

-4
AlexVurhis Лидер 666 Racist

GTA VI и аренда на неделю? серьезно?))))

5
Unicorling Лидер 666 Racist

Я не спешу в гта 6 играть, как выйдет на ПК может тогда подумаю, я не фанат гта, да и аренды у нас нет, а пс5 я давно продал, покупать снова не собираюсь

0
Лидер 666 Racist AlexVurhis

Да, компания пройдется за это время, при желании мб и 2 раза, или в чем дело то? У меня просто много времени свободного, я если буду сутками играть неделю, я плеваться буду ГТА, хоть это 10 часть будет, ну а вообще у меня конечно же есть своя пс5

-4
Hidan20

Я как обладатель PS5 и ПК в соснольную версию в 30 фепесов играть не буду, лучше подожду релиза на ПК, чтобы не портить себе впечатление.

3
birikoni

циву вроде уже засрали игроки, остальное пока не ясно.

1
Имран2442

Давайте скорее уже гта 6 , наконец впервые куплю себе приставку и полное издание игры

1
ALEX-220

Значит скоро второй трейлер будет раз начали хоть что то говорить

1
Лидер 666 Racist

Как и всегда, около 3 роликов перед релизом, ГТА почти одинаково всегда ведёт маркетинг перед релизом гта, причем самый чистый геймплей всегда за месяц два до релиза, а до будет на уровне 1 трейлера, который снят чисто для вау эффекта , играю в ГТА с 7 лет, поэтому шарю

-2
Lu4ikSolnca

после релиза гта6 вырублю себе интернет до момента, когда она выйдет на пк

1
SuperciliousGoodwin

И выйдет гта 6 в середине с 2028 под конец 2030 года)

1
Ivan Dro

Вы только вдумайтесь! GTA V вышла на трёх поколениях консолей, PS3/4/5, наверное ещё и четвертое захватит. GTA VI скорей всего не получится так доить.

1
Ivan Amoralez

В апреле выйдет

0
Ivan Amoralez

В апреле выйдет

0
My life is a game

Обидно, что ПК через год-полтора
Сделали бы расширенный доступ что ли как в стиме только на несколько месяцев или год
На консоли релиз 01.09.2025 -100 баксов
На ПК расширенный доступ 01.09.2025 - 200 баксов
на ПК обычный доступ 01.09.2026 - 100 баксов

Цифры условные
Просто я хочу играть сейчас, а не ждать год - полтора

Если боятся слива пусть ставят денуво + онлайн привязку

0
YuryLA

Я уже сосноль купил

-2
Лидер 666 Racist

красава, теперь можешь наиграться в ufc 5, мб стелар, 2 ластуху, позапускать старые игры типо демонсоулса с информусом, и потом выключить и ждать осени для гта)

-2
YuryLA Лидер 666 Racist

Еще в ГТ7

1
Аристов--Черный

А хер им за воротник! После их атак на мод GTA VC NE, релиз "шестёрки" оставлю без внимания. Выйдет полноценная ПК-версия, её подломят - тогда и познакомимся.

Спонсировать таких гaндонов, идущих против модостроя не буду.

-2
WickedJacobi

забастовка от аристова черного будет засчитана и будет учитываться при релизе гта 6 на пс5 в офисе тейк ту

5
Роцкер

Правильно. Лучше занести кассу чехам и их братьям с Малты, вот где будущее игродева

-1
Johnny Rotten

Ути пути, какой то васян из зажопинска пугает Т2 тем что не купит целую одну копию их блокбастера х)

-2
Pogosso_ Johnny Rotten

Таких по всему миру сотни тысяч.

-3
Миханик Шестеренкин

Поплачь, угнетенная обиженка ты наша.

-2
Боярынъ

Зельник хочет в этом году большой кусок пирога урвать, но думаю перенос главного хита на 2026 будет 100%

-4
Миханик Шестеренкин

Инфа сотка от Васяна.

4
Opus Magnum

Хоть, по словам Зельника, у Рокстар есть большая свобода действий, думаю не им диктовать правила издателю, когда выпускать игру. Финансовый отчет - это не просто бумажки, когда издатель нацелен окупить свои инвестиции в конкретном году.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

жопу ставишь, что будет перенос?

3
Roflanders Opus Magnum

Я, конечно, вещаю с дивана, но все складывается так, как будто релиз и вправду может состояться в этом году.

Возвращаясь к сливу из 22-го видно, что мир игры готов, озвучка готова (ну или почти), часть игровой логики налажена, типа мусоров и тд.

Ну а по трейлеру создается впечатление, что игра уже вот-вот и в релиз.

Могу ошибаться, на истину не претендую, с дивана все же вангую.

3
Миханик Шестеренкин Roflanders

С дивана всегда виднее))

0