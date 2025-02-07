Take-Two подтвердила окно релиза GTA 6 и сообщила о продажах главных хитов Rockstar Games

Началась встреча с инвесторами Take 2 Interactive, материнской компании студии Rockstar Games. Было рассказано о GTA 6, но не о тех новостях, которых ожидало сообщество. Было просто подтверждено, что игра по-прежнему запланирована к выходу на "осень 2025 года".
Также были подтверждены сроки выхода нескольких других игр из каталога Take-Two Interactive. Как говорится в сообщении:
Мы прогнозируем, что 2025 календарный год станет поворотным для Take-Two - от новаторского релиза Grand Theft Auto VI осенью до беспрецедентного графика, который представит 2K, включая Civilization VII 11 февраля, Mafia: The Old Country летом и Borderlands 4.
Таким образом, Take-Two Interactive уверена, что все вышеупомянутые игры - во главе с GTA 6 - выйдут в 2025 году (обратите внимание, что речь идет о календарном, а не финансовом годе).
Однако это была не единственная интересная новость, прозвучавшая на встрече. Так, были обновлены данные о продажах двух последних хитов Rockstar, а именно GTA 5 и Red Dead Redemption 2.
Grand Theft Auto 5 разошлась тиражом в 210 миллионов копий.
Продажи RDR 2, тем временем, достигли 70 миллионов копий. Это на 3 миллиона больше, чем три месяца назад, а значит, игра по-прежнему вызывает огромный интерес.
напоминаю- на пк она будет спустя минимум год-полтора
Тогда и поиграем с нормальной графикой и в 60 фпс
Сначало тысячи обзоров, статьей посмотрите, потом уже будете играть, когда хайп спадет) а вообще если не полный бомж, то аренда на неделю и нет проблем
GTA VI и аренда на неделю? серьезно?))))
Я не спешу в гта 6 играть, как выйдет на ПК может тогда подумаю, я не фанат гта, да и аренды у нас нет, а пс5 я давно продал, покупать снова не собираюсь
Да, компания пройдется за это время, при желании мб и 2 раза, или в чем дело то? У меня просто много времени свободного, я если буду сутками играть неделю, я плеваться буду ГТА, хоть это 10 часть будет, ну а вообще у меня конечно же есть своя пс5
Я как обладатель PS5 и ПК в соснольную версию в 30 фепесов играть не буду, лучше подожду релиза на ПК, чтобы не портить себе впечатление.
циву вроде уже засрали игроки, остальное пока не ясно.
Давайте скорее уже гта 6 , наконец впервые куплю себе приставку и полное издание игры
Значит скоро второй трейлер будет раз начали хоть что то говорить
Как и всегда, около 3 роликов перед релизом, ГТА почти одинаково всегда ведёт маркетинг перед релизом гта, причем самый чистый геймплей всегда за месяц два до релиза, а до будет на уровне 1 трейлера, который снят чисто для вау эффекта , играю в ГТА с 7 лет, поэтому шарю
после релиза гта6 вырублю себе интернет до момента, когда она выйдет на пк
И выйдет гта 6 в середине с 2028 под конец 2030 года)
Вы только вдумайтесь! GTA V вышла на трёх поколениях консолей, PS3/4/5, наверное ещё и четвертое захватит. GTA VI скорей всего не получится так доить.
В апреле выйдет
В апреле выйдет
Обидно, что ПК через год-полтора
Сделали бы расширенный доступ что ли как в стиме только на несколько месяцев или год
На консоли релиз 01.09.2025 -100 баксов
На ПК расширенный доступ 01.09.2025 - 200 баксов
на ПК обычный доступ 01.09.2026 - 100 баксов
Цифры условные
Просто я хочу играть сейчас, а не ждать год - полтора
Если боятся слива пусть ставят денуво + онлайн привязку
Я уже сосноль купил
красава, теперь можешь наиграться в ufc 5, мб стелар, 2 ластуху, позапускать старые игры типо демонсоулса с информусом, и потом выключить и ждать осени для гта)
Еще в ГТ7
А хер им за воротник! После их атак на мод GTA VC NE, релиз "шестёрки" оставлю без внимания. Выйдет полноценная ПК-версия, её подломят - тогда и познакомимся.
Спонсировать таких гaндонов, идущих против модостроя не буду.
забастовка от аристова черного будет засчитана и будет учитываться при релизе гта 6 на пс5 в офисе тейк ту
Правильно. Лучше занести кассу чехам и их братьям с Малты, вот где будущее игродева
Ути пути, какой то васян из зажопинска пугает Т2 тем что не купит целую одну копию их блокбастера х)
Таких по всему миру сотни тысяч.
Поплачь, угнетенная обиженка ты наша.
Зельник хочет в этом году большой кусок пирога урвать, но думаю перенос главного хита на 2026 будет 100%
Инфа сотка от Васяна.
Хоть, по словам Зельника, у Рокстар есть большая свобода действий, думаю не им диктовать правила издателю, когда выпускать игру. Финансовый отчет - это не просто бумажки, когда издатель нацелен окупить свои инвестиции в конкретном году.
жопу ставишь, что будет перенос?
Я, конечно, вещаю с дивана, но все складывается так, как будто релиз и вправду может состояться в этом году.
Возвращаясь к сливу из 22-го видно, что мир игры готов, озвучка готова (ну или почти), часть игровой логики налажена, типа мусоров и тд.
Ну а по трейлеру создается впечатление, что игра уже вот-вот и в релиз.
Могу ошибаться, на истину не претендую, с дивана все же вангую.
С дивана всегда виднее))