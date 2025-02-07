Take-Two подтвердила окно релиза GTA 6 и сообщила о продажах главных хитов Rockstar Games

Началась встреча с инвесторами Take 2 Interactive, материнской компании студии Rockstar Games. Было рассказано о GTA 6, но не о тех новостях, которых ожидало сообщество. Было просто подтверждено, что игра по-прежнему запланирована к выходу на "осень 2025 года".

Также были подтверждены сроки выхода нескольких других игр из каталога Take-Two Interactive. Как говорится в сообщении:

Мы прогнозируем, что 2025 календарный год станет поворотным для Take-Two - от новаторского релиза Grand Theft Auto VI осенью до беспрецедентного графика, который представит 2K, включая Civilization VII 11 февраля, Mafia: The Old Country летом и Borderlands 4.

Таким образом, Take-Two Interactive уверена, что все вышеупомянутые игры - во главе с GTA 6 - выйдут в 2025 году (обратите внимание, что речь идет о календарном, а не финансовом годе).

Однако это была не единственная интересная новость, прозвучавшая на встрече. Так, были обновлены данные о продажах двух последних хитов Rockstar, а именно GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Grand Theft Auto 5 разошлась тиражом в 210 миллионов копий.

Продажи RDR 2, тем временем, достигли 70 миллионов копий. Это на 3 миллиона больше, чем три месяца назад, а значит, игра по-прежнему вызывает огромный интерес.