Take-Two подтверждает временную эксклюзивность GTA 6 для консолей, несмотря на "отличный рынок ПК"

Компания Take-Two Interactive подтвердила во время публикации своего финансового отчёта за 4 квартал 2026 года, что GTA 6 все же выйдет 19 ноября для консолей. Генеральный директор Штраус Зельник также впервые напрямую ответил на вопрос о неизбежной версии игры для ПК, хотя и не раскрыл подробностей.

Во время телефонной конференции, посвящённой итогам, Штраусу Зельнику задали прямой вопрос о портировании GTA 6 на ПК. Он не подтвердил и не опроверг никаких сроков, используя тщательно расплывчатые формулировки:

Как вы знаете, рынок ПК-игр отлично развивается и растёт в сегменте игр консольного качества, и мы с большим энтузиазмом работаем на этом рынке. Практически все наши успешные игры в конечном итоге выходят на все платформы. Тем не менее, Rockstar Games пока анонсировала GTA 6 эксклюзивно для консолей. Мы очень рады релизу 19 ноября.

Это заявление соответствует исторической схеме франшизы: версия для ПК выходит, но всегда позже. Для сравнения, GTA 4 дебютировала на консолях в апреле 2008 года и появилась на ПК в декабре 2008 года, разница составила восемь месяцев. GTA V была ещё более масштабной: выпущенная на консолях в сентябре 2013 года, она появилась на ПК только в апреле 2015 года, заставив игроков на ПК ждать около 19 месяцев.

В преддверии выхода GTA 6, Take-Two делает ставку на 2027 финансовый год как на период прорыва в своих результатах. Компания прогнозирует рекордные чистые доходы в диапазоне от 8 до 8,2 миллиардов долларов США, а также чистую выручку по GAAP в диапазоне от 7,9 до 8,1 миллиардов долларов США. Также ведётся работа над структурой портфеля проектов за пределами Rockstar: компания планирует выпустить 29 игр до 2029 финансового года, из которых 22 запланированы на 2028 и 2029 финансовые годы.

По словам Зельника, маркетинговая кампания GTA 6 по-прежнему запланирована на лето (в северном полушарии), более подробная информация будет предоставлена ​​непосредственно Rockstar Games.