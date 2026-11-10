Take-Two пригрозила судом тем, кто попытается перенести GTA 6 на ПК - компания готова бороться с неофициальными портами

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в интервью для IGN прокомментировал опасения относительно использования генеративного искусственного интеллекта для взлома и портирования консольных релизов. Глава издательства подчеркнул, что компания воспринимает угрозу со всей серьезностью и готова применить весь арсенал технических и юридических мер против любых попыток неофициального переноса Grand Theft Auto 6 на ПК. Даже у авторов стандартных рекомпиляций без готовой сборки могут быть серьезные проблемы.

Энтузиасты за последнее месяцы научились весьма оперетивно декомпилировать сложный код и пересобирать игры буквально под любые платформы. На фоне того, что Grand Theft Auto 6 выходит пока только на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в сообществе возникли предположения, что хакеры могут попытаться использовать дампы консольных версий в связке с эксплойтами прошивок PS5 для быстрого создания любительского ПК-билда.

Штраус Зельник заявил, что холдинг не намерен мириться с подобной практикой:

Мы полностью сосредоточены на совершенствовании наших технических средств защиты и активизации юридических мер. Любой бизнес в сфере развлечений сталкивается с элементами пиратства, и технологии развиваются очень быстро. Но мы не проявляем легкомыслия: вопрос находится на жестком контроле. Для нас это в первую очередь творческий вопрос — донести до потребителя именно то качество и опыт, которые задумывала Rockstar. Я убежден, что игроки хотят получить оригинальный продукт разработчиков со всеми его возможностями, а не неофициальные суррогат..

Руководитель Take-Two также обратил внимание на ответственность создателей самих нейросетей. По его словам, компаниям вроде Anthropic и OpenAI иронично требовать защиты собственной интеллектуальной собственности, если их алгоритмы используются для взлома чужого авторского права.

Несмотря на это Штраус Зельник считает, что объем файлов GTA 6 и общая сложность движка игры делают создание протого порта игры на ПК очень сложной и даже невыполнимой задачей. Официальные сроки выхода полноценной ПК-версии компания пока держит в секрете.