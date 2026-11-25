Как сообщает репортёр Бен, компания Take-Two Interactive начала рассылать уведомления в соответствии с законом DMCA (Закон об авторском праве в цифровую эпоху), требуя удалить из социальных сетей публикации, демонстрирующие неофициальные ПК-версии игры GTA 6. Ранее издатель уже предупреждал, что его юридический отдел готов принять меры против любых попыток создания несанкционированных портов новейшего проекта Rockstar Games.

В одном из таких уведомлений утверждается, что неофициальная версия Grand Theft Auto 6 для ПК создаётся с использованием утёкших в сеть внутренних игровых файлов Rockstar. В публикациях, попавших под действие требований, содержатся кадры, на которых видно, как игра запускается на компьютере — включая модификации графики, шейдеров, визуальных эффектов и других элементов игрового процесса.

Согласно уведомлению, эти материалы содержат объекты, защищённые авторским правом Rockstar, в том числе модели персонажей, элементы окружения, текстуры, анимации и аудиовизуальный контент. Take-Two заявляет, что данные активы были воспроизведены, изменены и представлены публике без разрешения правообладателя.

В документе также подчёркивается, что Grand Theft Auto 6 была официально выпущена исключительно для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра работает на обновлённой версии фирменного движка Rockstar — RAGE, а сюжет повествует о приключениях Люсии и Джейсона в вымышленном штате Леонида, где расположен Вайс-Сити.

На данный момент Rockstar Games официально не анонсировала версию Grand Theft Auto 6 для ПК.