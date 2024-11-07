Take-Two снова подтвердила, что GTA 6 готовится к релизу осенью следующего года

На данный момент, похоже, нет никаких задержек в плане разработки GTA 6, что подтвердила Take-Two Interactive, компания, владеющаяRockstar Games, которая подтвердила запуск на PS5 и Xbox Series в 2025 году.

Обновленная информация появилась во время встречи с акционерами, посвященной финансовым результатам за второй квартал, где генеральный директор Штраус Зельник сообщил, что следующий финансовый год (1 апреля 2025 г. - 31 марта 2026 г.) будет особенно богатым на релизы, упомянув именно о долгожданных новых частей Grand Theft Auto, а также Borderlands 4 и Mafia: The Old Country.

Заглядывая в будущее, мы считаем, что Take-Two по-прежнему имеет хорошие позиции в долгосрочной перспективе. Наше видение ясно, наш талант не имеет себе равных, и у нас один из самых сильных портфелей интеллектуальной собственности в нашей отрасли.



Поскольку в 2026 финансовом году появится множество новых игр, в том числе Grand Theft Auto 6 осенью, Borderlands 4 и Mafia: The Old Country, мы рассчитываем создать долгосрочную ценность для наших акционеров.

Тот факт, что планы по выходу GTA 6 не изменились, означает, что разработка, судя по всему, идет полным ходом и никаких задержек какого-либо характера не предвидится. Это не значит, что перенос исключён, ведь до запуска игры на PS5 и Xbox Series осталось еще около года.