Take-Two снова подтвердила дату релиза Grand Theft Auto 6

Take-Two Interactive снова прояснила судьбу одного из самых ожидаемых игр в истории — Grand Theft Auto 6. В свежем финансовом отчёте компания подтвердила, что релиз игры состоится 19 ноября 2026 года, как и планировалось ранее.

GTA 6 уже дважды переносили: сначала с конца 2025 года, затем с мая 2026-го. Несмотря на слухи о возможных задержках, Take-Two и Rockstar Games твёрдо придерживаются ранее объявленной даты.

Глава Take-Two, Штраус Зельник, в отчёте отметил успехи компании в финансовом 2026 году и выразил уверенность, что выпуск GTA 6 станет важным драйвером роста и новых рекордов по доходам в 2027 финансовом году.

«Финансовые показатели Take-Two за 2026 год были выдающимися и превзошли ожидания по всем направлениям. Мы уверены, что 2027 год установит новые рекорды операционной деятельности благодаря запуску Grand Theft Auto VI 19 ноября, а также эффективной работе нашего портфолио», — заявил Зельник.

Помимо GTA 6, Take-Two продолжает активно развивать другие проекты и оптимизировать сервисы с постоянным доходом, что позволяет компании укреплять свои позиции на рынке видеоигр.