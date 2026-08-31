Take-Two заявила, что расследование утечек Grand Theft Auto 6 "быстро развивается"

После расширенного обзора Grand Theft Auto 6 на прошлой неделе утечки игры значительно замедлились. Однако тем временем материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, заявила, что расследование в отношении того, кто слил игру, «быстро развивается». По данным TorrentFreak, компания опубликовала новый судебный документ со вторым запросом в суд против Discord.

Хотя ранее компания Take-Two Interactive уже направляла YouTube повестку в суд в соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) с требованием удалить видео с утечками, в новой повестке она также просит суд сохранить результаты в тайне, чтобы виновные не узнали о разглашении подробностей.

Повестки DMCA, по сути, позволяют правообладателям получать информацию от третьих лиц о связанных делах без необходимости подачи полноценного судебного иска. В данном случае Take-Two Interactive использует её для поиска источника утечки через записи Discord. Предыдущая повестка DMCA, поданная компанией, была публичной, что даже привело к тому, что новостные агентства обнаружили три сервера Discord, которые могут быть связаны с утечками.

Take-Two идентифицировала ещё одного пользователя Discord и получила дополнительную идентифицирующую информацию о ранее идентифицированном пользователе Discord, а также дополнительную информацию о серверах сообщества, указанных в предыдущей повестке, для которой теперь запрашивается более точная информация.

Запрос на засекречивание результатов повестки в суд связан с тем, что она раскрывает «крайне конфиденциальную информацию о текущем расследовании нарушения авторских прав и незаконного присвоения конфиденциальной информации Take-Two».

Публичное разглашение этой информации может поставить под угрозу текущее расследование Take-Two и даже предупредить предполагаемых нарушителей о характере и ходе расследования, а также об информации, которую Take-Two собрала о нарушении.

Тем временем компания также отозвала свои повестки в суд против Google с требованием идентифицировать трех пользователей YouTube — CyberLeeks, Surfer24k и CyberLeek_ar_io — которые, предположительно, были связаны с утечкой. Однако судья Джон П. Кронан также не одобрил повестку и вместо этого попросил Take-Two предоставить более подробную информацию о том, как эти трое связаны с делом.

Компания Take-Two решила, что ей больше не нужна запрошенная информация. Таким образом, Take-Two с уважением отзывает свой запрос на предоставление информации.

Grand Theft Auto 6 запланирована к выходу 19 ноября для PS5 и Xbox Series X/S.