Темнокожая девушка на обложке GTA 6 снова вызвала споры из-за "повестки"

Презентация официальной обложки Grand Theft Auto 6 не обошлась без скандала: изображение темнокожей девушки в бикини вызвало бурную реакцию в сети, обвинения в "повестке" и одновременный восторг фанатов.
После того, как студия Rockstar Games официально представила обложку GTA 6, игровое сообщество раскололось на два лагеря. Причиной стал выбор центрального образа - девушки с афро-прической, облаченной в футболку и бикини. В то время как одни игроки восхищаются дизайном и стилистикой, другие обвиняют создателей в навязывании "повестки" и излишней политкорректности.
Хотя в самих играх были темнокожие персонажи и даже играбельные женщины в самых ранних частях 90-х, на обложках с момента выхода GTA III установилась четкая традиция: главной "красоткой" на постере всегда была светлокожая девушка. Именно поэтому появление темнокожей девушки на обложке GTA 6 стало таким резонансным событием и разрывом с визуальным шаблоном, который фанаты привыкли видеть на протяжении более 20 лет.
Критики утверждают, что Rockstar Games намеренно делает акцент на расовом и половом разнообразии в ущерб традиционному стилю серии. Некоторые пользователи уже заявили, что игра "скатилась в вайнизм" из-за отсутствия достаточного количества персонажей с белым цветом кожи в трейлерах и маркетинговых материалах. Это не первый случай, когда серия GTA сталкивается с подобными обвинениями: ранее игроки уже критиковали выбор главной героини Люсии, отмечая, что женщина в роли лидера криминальной пары выглядит неестественно.
Однако у происходящего есть и другая сторона. Многие фанаты нашли внешнее сходство модели с обложки с известной американской рэп-исполнительницей и моделью Руби Роуз, а также активно обсуждают возможную связь этого персонажа с самой Люсией. В поддержку игры высказались и известные личности, например, Нед Люк, исполнитель роли Майкла Де Санты в GTA 5, который назвал критиков "клоунами" и отметил, что Люсия выглядит "крутой". Примечательно, что в ответ на обвинения в "вайнизме" многие игроки указывают на то, что GTA всегда была сатирой на американское общество, где расовое и культурное разнообразие является нормой.
Реакция на обложку GTA 6 стала продолжением споров, начавшихся после выхода первого трейлера, и демонстрирует глубокий раскол в сообществе, где "культурные войны" проникают даже в игровую индустрию. Несмотря на шум, интерес к игре остается рекордно высоким, а продажи на старте вряд ли пострадают от голосов недовольных.
Ну как бы темнокожие люди тоже существуют, почему хоть раз не сделать на обложку темнокожую? Что они не красивые что-ли
Какая повестка? Игра про америку. Там треть негров, латиносов и тд. Там белый это повестка уже. Малоумные дети
Совсем больные что ли? Какая повестка?
Вообще GTA - это супер повесточная франшиза! Там в Сан Андреасе главным героем был негр, да там почти все персонажи - это сраные ниггерры! В GTA 4 было несколько песонажей геев, а в 5 ГТА главным героем был так же негр, а так же он был единственным героем той игры, который выживал при всех концовках! Была так же игра - Вай Сити Сторис - там тоже главным героем был негр! GTA всегда была УБЕР повесточной франшизой, я не знаю почему это только щас заметили!
А какая разница если она симпатичная?