Темнокожая девушка на обложке GTA 6 снова вызвала споры из-за "повестки"

Презентация официальной обложки Grand Theft Auto 6 не обошлась без скандала: изображение темнокожей девушки в бикини вызвало бурную реакцию в сети, обвинения в "повестке" и одновременный восторг фанатов.

После того, как студия Rockstar Games официально представила обложку GTA 6, игровое сообщество раскололось на два лагеря. Причиной стал выбор центрального образа - девушки с афро-прической, облаченной в футболку и бикини. В то время как одни игроки восхищаются дизайном и стилистикой, другие обвиняют создателей в навязывании "повестки" и излишней политкорректности.

Хотя в самих играх были темнокожие персонажи и даже играбельные женщины в самых ранних частях 90-х, на обложках с момента выхода GTA III установилась четкая традиция: главной "красоткой" на постере всегда была светлокожая девушка. Именно поэтому появление темнокожей девушки на обложке GTA 6 стало таким резонансным событием и разрывом с визуальным шаблоном, который фанаты привыкли видеть на протяжении более 20 лет.

Критики утверждают, что Rockstar Games намеренно делает акцент на расовом и половом разнообразии в ущерб традиционному стилю серии. Некоторые пользователи уже заявили, что игра "скатилась в вайнизм" из-за отсутствия достаточного количества персонажей с белым цветом кожи в трейлерах и маркетинговых материалах. Это не первый случай, когда серия GTA сталкивается с подобными обвинениями: ранее игроки уже критиковали выбор главной героини Люсии, отмечая, что женщина в роли лидера криминальной пары выглядит неестественно.

Однако у происходящего есть и другая сторона. Многие фанаты нашли внешнее сходство модели с обложки с известной американской рэп-исполнительницей и моделью Руби Роуз, а также активно обсуждают возможную связь этого персонажа с самой Люсией. В поддержку игры высказались и известные личности, например, Нед Люк, исполнитель роли Майкла Де Санты в GTA 5, который назвал критиков "клоунами" и отметил, что Люсия выглядит "крутой". Примечательно, что в ответ на обвинения в "вайнизме" многие игроки указывают на то, что GTA всегда была сатирой на американское общество, где расовое и культурное разнообразие является нормой.

Реакция на обложку GTA 6 стала продолжением споров, начавшихся после выхода первого трейлера, и демонстрирует глубокий раскол в сообществе, где "культурные войны" проникают даже в игровую индустрию. Несмотря на шум, интерес к игре остается рекордно высоким, а продажи на старте вряд ли пострадают от голосов недовольных.