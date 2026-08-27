"Теперь их уже четверо?" - Rockstar рассматривала четырёх главных героев для GTA 6, но выбрала Джейсона и Люсию

До того как Rockstar Games окончательно остановилась на Джейсоне и Люсии в качестве главных героев GTA 6, внутри студии обсуждались и куда более масштабные варианты. После эксперимента с тремя протагонистами в Grand Theft Auto V разработчики всерьёз рассматривали возможность увеличить их число до четырёх.

Об этом в интервью IGN рассказал соруководитель Rockstar North Роб Нельсон. По его словам, после работы над Grand Theft Auto V команда обсуждала разные способы развития концепции нескольких главных героев. В том числе разработчики задавались вопросом, стоит ли добавить ещё одного персонажа.

Однако у такого решения оказался очевидный недостаток: чем больше протагонистов, тем меньше времени игрок проводит с каждым из них. А для Rockstar было важно не просто дать пользователям возможность переключаться между героями, а добиться эмоциональной связи с персонажами.

«Мы опасались, что это приведёт к сокращению времени, которое игрок проводит с каждым из них, и, как следствие, ослабит связь игрока с этими персонажами», — объяснил Нельсон.

В результате студия остановилась на двух героях, причём их отношения стали одним из центральных элементов концепции GTA 6. Игрокам предстоит управлять Джейсоном и Люсией, которые связаны не только криминальными приключениями, но и романтическими отношениями.

Именно здесь перед Rockstar возникла новая задача — добиться того, чтобы оба персонажа одинаково хорошо воспринимались игроками как по отдельности, так и вместе. Нельсон признаёт, что подобная химия между героями и актёрами не возникает автоматически и требует большой совместной работы.

По словам разработчика, внутри Rockstar команда получила достаточно положительных отзывов, чтобы считать результат успешным. При этом окончательный выбор двух героев выглядит логичным продолжением опыта Grand Theft Auto V: вместо дальнейшего увеличения количества протагонистов студия решила сосредоточиться на более глубоком раскрытии меньшего числа персонажей.

В итоге GTA 6 могла стать игрой сразу о четырёх главных героях. Но Rockstar предпочла не гнаться за количеством и сделала ставку на дуэт Джейсона и Люсии — подход, который должен позволить игрокам гораздо сильнее погрузиться в их историю.