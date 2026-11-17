На объявлении номинантов The Game Awards 2026 официально подтвердилась исполнительница роли Лусии, однако отсутствие Джейсона в актерской категории снова вызвало у части сообщества волну недовольства, сарказма и вопросов о том, кто на самом деле является "настоящим протагонистом" GTA 6.

На церемонии объявления номинантов The Game Awards 2026 актриса Манни Л. Перез была номинирована в категории "Лучшая актерская работа" за роль Лусии Каминос в Grand Theft Auto 6. Это стало первым официальным подтверждением её участия в проекте после трёх лет слухов и действия соглашения о неразглашении. При этом имя актера, исполняющего роль второго протагониста, Джейсона Дюваля, до сих пор официально не раскрыто - он не попал в список номинантов.

После публикации списка появились посты, авторы которых связывают дисбаланс номинаций с расстановкой акцентов в самой игре. Один из пользователей написал:

Номинировали актрису, играющую Лусию, а Джейсона - нет. Думаю, теперь уже ясно, кто настоящий главный герой GTA 6, да?

Другие формулировали реакцию короче:

Теперь понятно, кто главный.

Опять только женщину выдвигают.

О. Джейсона не номинировали. Похоже, это значит одно… Лусия - это Артур этой игры, а Джейсон - Джон Марстон.

Нет номинации для симпа Джейсона.

Недовольство пока не носит массового характера, но сарказм и ощущение "перекоса" в продвижении персонажей заметны. Показательно, что сама игра на момент объявления номинантов еще не вышла - релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября, а церемония The Game Awards 2026 состоится 10 декабря. Это означает, что оценка актерской работы Перез, как и отсутствие номинации у её коллеги по цеху, строятся на материале, который широкая публика ещё не видела.