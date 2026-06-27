The Hollywood Reporter: GTA 6 никогда не выйдет на дисках

После открытия предзаказов, вокруг физического релиза Grand Theft Auto 6 разгорелся спор после появления противоречивой информации о том, получат ли владельцы консолей полноценные диски или ограничатся кодами активации внутри коробки.
Ранее в сети появился скриншот ответа технической поддержки Rockstar Games, в котором утверждалось, что пользователи смогут рассчитывать на полноценные комплекты с дисками через некоторое время после стартовых продаж.
Однако издание The Hollywood Reporter опровергает эту информацию, со ссылкой на собственные источники - по их данным, Grand Theft Auto 6 никогда не выйдет на физических носителях.
По мнению журналистов, ответ техподдержки был либо неверно истолкован, либо сгенерирован ботом, который имел в виду всё те же коробки с печатными кодами для загрузки, поступление которых в розницу ожидается в ближайшие месяцы после официального анонса. Таким образом, возможность приобрести игру на физическом диске остаётся под большим вопросом.
Скорее всего, это было сделано Rockstar Games для борьбы с перепродажей игры и пиратством на PS5 - отсутствие физической копии означает, что для скачивания дистрибутива GTA 6 понадобится не взломанная консоль с актуальной версией прошивки и доступом в PS Store - после этого, вероятно, потребуются еще месяцы или даже годы до того момента, как эта версия прошивка будет взломана и GTA 6 попадёт в руки пиратов.
Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.
не знаю, уже года 4 живу так что для меня нет ни дисков, ни стима, ни скидок , мир так ощущается что вокруг ппц , а тебе навязывают еще больший ппц с бантиком , можете меня осуждать за пиратство я этого не отрицаю и не горжусь , но надоело снабжать их кошельки , себе в убыток еще и во вред , они ведь максимально усложнили нам жизнь но при этом все это продают ,а люди покупают в тридорого , изза них появился теневой рынок - по вашему всякие купикоды и перекупы для поддержания экономики существуют ( покупателей за 20 лет стало больше чем в 10 раз а у них разработка дорожает , экономический кризис и тд там цены наоборот должны падать)?да х*й там плавал ,это яма, дак и то что ты купил могут тут же отжать по щелчку, даже не могут- буквально отжимают , а люди продолжают покупать "пыль" усложняя и так сложную ситуацию , ну это как вообще ?
извините ,ни кого оскорбить не хочу ,крик души
То выйдет, то не выйдет, вы уже определитесь там
Скорее всего, САМОЙ ОЖИДАЕМОЙ ИГРЕ на планете, предыдущая часть которой продалась миллиардами копий как бы поюух на пиратство и перепродажу.
Во-первых пофиг, во-вторых трижды пофиг