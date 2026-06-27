The Hollywood Reporter: GTA 6 никогда не выйдет на дисках

После открытия предзаказов, вокруг физического релиза Grand Theft Auto 6 разгорелся спор после появления противоречивой информации о том, получат ли владельцы консолей полноценные диски или ограничатся кодами активации внутри коробки.

Ранее в сети появился скриншот ответа технической поддержки Rockstar Games, в котором утверждалось, что пользователи смогут рассчитывать на полноценные комплекты с дисками через некоторое время после стартовых продаж.

Однако издание The Hollywood Reporter опровергает эту информацию, со ссылкой на собственные источники - по их данным, Grand Theft Auto 6 никогда не выйдет на физических носителях.

По мнению журналистов, ответ техподдержки был либо неверно истолкован, либо сгенерирован ботом, который имел в виду всё те же коробки с печатными кодами для загрузки, поступление которых в розницу ожидается в ближайшие месяцы после официального анонса. Таким образом, возможность приобрести игру на физическом диске остаётся под большим вопросом.

Скорее всего, это было сделано Rockstar Games для борьбы с перепродажей игры и пиратством на PS5 - отсутствие физической копии означает, что для скачивания дистрибутива GTA 6 понадобится не взломанная консоль с актуальной версией прошивки и доступом в PS Store - после этого, вероятно, потребуются еще месяцы или даже годы до того момента, как эта версия прошивка будет взломана и GTA 6 попадёт в руки пиратов.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.