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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 886 оценок

The Hollywood Reporter: GTA 6 никогда не выйдет на дисках

AceTheKing AceTheKing

После открытия предзаказов, вокруг физического релиза Grand Theft Auto 6 разгорелся спор после появления противоречивой информации о том, получат ли владельцы консолей полноценные диски или ограничатся кодами активации внутри коробки.

Ранее в сети появился скриншот ответа технической поддержки Rockstar Games, в котором утверждалось, что пользователи смогут рассчитывать на полноценные комплекты с дисками через некоторое время после стартовых продаж.

Однако издание The Hollywood Reporter опровергает эту информацию, со ссылкой на собственные источники - по их данным, Grand Theft Auto 6 никогда не выйдет на физических носителях.

По мнению журналистов, ответ техподдержки был либо неверно истолкован, либо сгенерирован ботом, который имел в виду всё те же коробки с печатными кодами для загрузки, поступление которых в розницу ожидается в ближайшие месяцы после официального анонса. Таким образом, возможность приобрести игру на физическом диске остаётся под большим вопросом.

Скорее всего, это было сделано Rockstar Games для борьбы с перепродажей игры и пиратством на PS5 - отсутствие физической копии означает, что для скачивания дистрибутива GTA 6 понадобится не взломанная консоль с актуальной версией прошивки и доступом в PS Store - после этого, вероятно, потребуются еще месяцы или даже годы до того момента, как эта версия прошивка будет взломана и GTA 6 попадёт в руки пиратов.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии:  12
Ваш комментарий
vertehwost

не знаю, уже года 4 живу так что для меня нет ни дисков, ни стима, ни скидок , мир так ощущается что вокруг ппц , а тебе навязывают еще больший ппц с бантиком , можете меня осуждать за пиратство я этого не отрицаю и не горжусь , но надоело снабжать их кошельки , себе в убыток еще и во вред , они ведь максимально усложнили нам жизнь но при этом все это продают ,а люди покупают в тридорого , изза них появился теневой рынок - по вашему всякие купикоды и перекупы для поддержания экономики существуют ( покупателей за 20 лет стало больше чем в 10 раз а у них разработка дорожает , экономический кризис и тд там цены наоборот должны падать)?да х*й там плавал ,это яма, дак и то что ты купил могут тут же отжать по щелчку, даже не могут- буквально отжимают , а люди продолжают покупать "пыль" усложняя и так сложную ситуацию , ну это как вообще ?

извините ,ни кого оскорбить не хочу ,крик души

11
Tommy451
5
Константин335

То выйдет, то не выйдет, вы уже определитесь там

3
Yoshemitsu
Скорее всего, это было сделано Rockstar Games для борьбы с перепродажей игры и пиратством на PS5

Скорее всего, САМОЙ ОЖИДАЕМОЙ ИГРЕ на планете, предыдущая часть которой продалась миллиардами копий как бы поюух на пиратство и перепродажу.

2
HotDogFlavored

Во-первых пофиг, во-вторых трижды пофиг

1
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