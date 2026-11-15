Том Хендерсон раскрыл продолжительность сюжета GTA 6: около 50 часов, почти 100 миссий и пять отдельных глав

Сюжетная кампания Grand Theft Auto VI может оказаться одной из самых продолжительных в истории серии. Том Хендерсон сообщил, что прохождение основной истории новой игры Rockstar Games займёт в среднем около 50 часов. По информации журналиста, полученной от людей, которые уже успели поиграть в GTA 6, кампания включает почти 100 сюжетных миссий, распределённых по пяти отдельным главам.

Хендерсон подчеркнул, что точную продолжительность прохождения определить непросто, поскольку она зависит от навыков и стиля игры конкретного пользователя. Некоторые задания потребуют больше времени, другие можно будет завершить значительно быстрее. Тем не менее собеседники журналиста сходятся во мнении, что приблизительно 50 часов — наиболее реалистичный ориентир для прохождения основной сюжетной линии.

Дополнительное представление о масштабах игры ранее дал руководитель разработки и соруководитель Rockstar Games Роб Нельсон. В интервью The New York Times он рассказал, что ещё в феврале провёл в GTA 6 около 80 часов. За это время Нельсон прошёл основную историю и выполнил ряд необязательных заданий, некоторые из которых имели последствия для повествования.

При этом 80-часовое прохождение Нельсона не следует путать с продолжительностью исключительно сюжетной кампании. Его игровой опыт включал дополнительный контент, тогда как оценка Хендерсона в 50 часов относится непосредственно к основным миссиям.