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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 763 оценки

Трассировка лучей и генерация объектов: раскрыты технические особенности GTA 6

Gutsz
Новости

Пока студия Rockstar лишь обещает поделиться новыми подробностями о долгожданном продолжении Grand Theft Auto, внимательные пользователи самостоятельно обнаружили несколько интригующих деталей. Как выяснили геймеры, в GTA 6 будут использованы передовые технологии и графические инструменты, которые ранее нигде не применялись. Новая игра обещает стать самым технологически продвинутым проектом не только в истории Rockstar, но и среди конкурентов.

Rockstar пообещали больше новостей про Grand Theft Auto 6: новый трейлер не за горами?

Эти сведения стали известны благодаря обновлению профиля одного из инженеров Rockstar на LinkedIn. Разработчик указал, что в последней версии движка RAGE для GTA 6 были внедрены несколько значимых функций.

Первой из них является технология глобального освещения с использованием трассировки лучей. Хотя трассировка лучей уже используется в игровой индустрии, в данном случае разработчикам удалось реализовать её для всего открытого мира игры, который, судя по масштабам предыдущих проектов Rockstar, будет огромным. Кроме того, движок включает дополнительные технологии трассировки лучей, отвечающие за реалистичные отражения и динамичные тени.

Второй ключевой особенностью стала процедурная генерация объектов. Как именно она будет работать в GTA 6, пока неизвестно, но предполагается, что эта технология поможет создать более разнообразное и живое окружение в открытом мире, добавив реализма и уникальности каждой локации.

Игрокам остаётся ждать официальной информации от Rockstar, чтобы узнать, как новейшие технологии будут воплощены в самой ожидаемой игре последних лет.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Кей Овальд

"процедурная генерация объектов"
Хана игре. Процедурная генерация и "уникальность локации". Ага, ага...

2
PanKotovsky

Ничему Старфилд людей не учит

3
Vinzed

Так может речь про лежаки на пляже и т.п.

3
Избранный Иноса

Может мусор будет генерироваться на улицах. Что плохого?)

5
Кей Овальд Vinzed

Может. Но чёт сомневаюсь. Если удешевляют производство, то обычно по полной.
Может и ИИ увидим.

1
Sash4

процедурная дегенерация))))д

0
PanKotovsky
Хотя трассировка лучей уже используется в игровой индустрии, в данном случае разработчикам удалось реализовать её для всего открытого мира игры

Видюху под это в ипотеку брать? Целевые программы для нищебродов есть?

1
Angel LIFE

Я боюсь, что именно плойка не потянет

0
Eclair_93

Да просто не включать эту фигню, явно 5090 как обычно не будет тянуть на 60 фпс, разве что в 1080p, задел видать минимум под 6090.

-1
Roman123sadsaeqw

Для некоторых, вероятно хeрню скажу, но в таком случае, как будто xbox sx можно взять за рублей 45 новую или 40 если акцию найти попробовать. Или со вторички рублей за 30.

0
Sash4

я думаю разрабы скорее всего добавят апскейл с 320п

-1
-zotik- Angel LIFE

6я потянет)

0