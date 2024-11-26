Трассировка лучей и генерация объектов: раскрыты технические особенности GTA 6

Пока студия Rockstar лишь обещает поделиться новыми подробностями о долгожданном продолжении Grand Theft Auto, внимательные пользователи самостоятельно обнаружили несколько интригующих деталей. Как выяснили геймеры, в GTA 6 будут использованы передовые технологии и графические инструменты, которые ранее нигде не применялись. Новая игра обещает стать самым технологически продвинутым проектом не только в истории Rockstar, но и среди конкурентов.

Эти сведения стали известны благодаря обновлению профиля одного из инженеров Rockstar на LinkedIn. Разработчик указал, что в последней версии движка RAGE для GTA 6 были внедрены несколько значимых функций.

Первой из них является технология глобального освещения с использованием трассировки лучей. Хотя трассировка лучей уже используется в игровой индустрии, в данном случае разработчикам удалось реализовать её для всего открытого мира игры, который, судя по масштабам предыдущих проектов Rockstar, будет огромным. Кроме того, движок включает дополнительные технологии трассировки лучей, отвечающие за реалистичные отражения и динамичные тени.

Второй ключевой особенностью стала процедурная генерация объектов. Как именно она будет работать в GTA 6, пока неизвестно, но предполагается, что эта технология поможет создать более разнообразное и живое окружение в открытом мире, добавив реализма и уникальности каждой локации.

Игрокам остаётся ждать официальной информации от Rockstar, чтобы узнать, как новейшие технологии будут воплощены в самой ожидаемой игре последних лет.