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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 323 оценки

Трейлер Grand Theft Auto 6 был точно воссоздан в GTA5

monk70
Новости

Ранее в этом месяце Rockstar официально представила следующую часть своей серии GTA — Grand Theft Auto 6. А всего несколько часов назад YouTube-канал RavenwestR1 поделился видео, демонстрирующим воссоздание дебютного трейлера в Grand Theft Auto 5.

Ютубер использовал те же самые сцены, которые мы видели в трейлере GTA6. Таким образом, этот трейлер может дать вам представление о визуальных улучшениях, которые Rockstar реализовала в нем. В частности, 3D-модели персонажей выглядят далеко за пределами того, что мы можем найти в GTA5. То же самое касается расстояния прорисовки и освещения.

Ранее на этой неделе в сеть попал исходный код GTA5. Судя по тому, что стало известно, команда моддеров купила этот исходный код за 2000 долларов.

-11
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Brazz20000

А еще многие всерьез пишут, что графон, который показали рокстары в трейлере практически не изменился

5
NegativePolygon

У них проблемы зрением)

0
Никита Дроздоvv

капец так топорно

4
alik12345

Офигенски

1
Punisher1

Пародия на трейлер🤣🤣🤣

0
ManchesteRR

на сегодня интернета хватит

0
VIGITAL ART

Нужно быть объективным,если бы рокстар делали этот трейлер на основе гта5.Было бы значительно лучше.

0