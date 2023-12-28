Трейлер Grand Theft Auto 6 был точно воссоздан в GTA5

Ранее в этом месяце Rockstar официально представила следующую часть своей серии GTA — Grand Theft Auto 6. А всего несколько часов назад YouTube-канал RavenwestR1 поделился видео, демонстрирующим воссоздание дебютного трейлера в Grand Theft Auto 5.
Ютубер использовал те же самые сцены, которые мы видели в трейлере GTA6. Таким образом, этот трейлер может дать вам представление о визуальных улучшениях, которые Rockstar реализовала в нем. В частности, 3D-модели персонажей выглядят далеко за пределами того, что мы можем найти в GTA5. То же самое касается расстояния прорисовки и освещения.
Ранее на этой неделе в сеть попал исходный код GTA5. Судя по тому, что стало известно, команда моддеров купила этот исходный код за 2000 долларов.
А еще многие всерьез пишут, что графон, который показали рокстары в трейлере практически не изменился
У них проблемы зрением)
капец так топорно
Офигенски
Пародия на трейлер🤣🤣🤣
на сегодня интернета хватит
Нужно быть объективным,если бы рокстар делали этот трейлер на основе гта5.Было бы значительно лучше.