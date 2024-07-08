Трейлер Grand Theft Auto 6 вышел семь месяцев назад, но Rockstar по-прежнему хранит молчание

GTA 6 остается самым ожидаемым релизом в игровой индустрии на данный момент. После прошлогоднего трейлера игра была подтверждена для релиза осенью 2025 года. Однако почти за год до этой даты команда так и не поделилась новой информацией.
Более того, прошло уже семь месяцев с тех пор, как команда впервые показала GTA 6. С тех пор Rockstar держит фанатов в неведении, что приводит к спекуляциям и дискуссиям о следующем показе.
Фанаты в социальных сетях отмечают, что GTA 6 впервые была показана семь месяцев назад, 5 декабря 2023 года. Конечно, странно размышлять об этом факте, ведь время, кажется, пролетело как один миг. Однако, похоже, все больше внимания уделяют маркетинговым планам Rockstar.
Второй трейлер должен стать захватывающим открытием от Rockstar. Хотя новый взгляд на GTA 6 уже звучит достаточно хорошо, новый трейлер должен стать началом более обширного маркетинга.
Возможно, вместе с ним начнется прием предварительных заказов на игру. Тем не менее, фанаты отметили, как быстро пролетело время. Однако некоторые из них также отметили, что это было недостаточно быстро, чтобы приблизить релиз GTA 6.
Игра должна стать крупнейшим релизом 2025 года. По словам Xbox, многие издатели даже боятся конкурировать с этой игрой, так что будет интересно посмотреть, как индустрия отреагирует на GTA 6.
На пк в лучшем случае в 26 выйдет, поэтому можно не париться.
Ради ГТА 6 не жалко и консоль взять, тем более до 26 года уже везде спойлеры о игре будут
199млн просмотров.
Да лучше подождать и играть с нормальным фпс, а не в 30 кадрах. А спойлеры не страшны, в ГТА сюжет никогда не был особо интересным
Меня спойлеры не смущают, никакого гениального сюжета там всё равно не будет, с вот это поворотами, главные персонажи всех победят и так понятно)
ради одной игры ? Не смеши, тут ради сотен, не выходящих на комп не брал, 6-7 поколения особенно
был бы новостник (человек, который просто прогоняет через deepl новости с английских сайтов) чуть умнее, знал бы, что рокстар всегда просто выпускала 2-3 трейлера, не делясь подробностями своих игр
Был бы новостник умнее, он бы этим вообще не занимался.
А что они должны говорить?
"Мы делаем гта6"
"Вот новый день и мы снова работаем над гта 6"
"Вторник. Гта6 по-прежнему в разработке"
"Четверг. Ничего изменилось. Игра делается"
Так что ли?)
Вот это новость!
чё уже 7 месяцев прошло, х р е н а се..
не заметим как в ящик сыграем ахах)
У них со времён ГТА4 так. Сделали анонс с первым трейлером и ушли в молчание где-то на год, после чего начинается информационный поток до самого релиза. Удивительно было бы, будь оно как-то иначе.
я ещё помню первые тизеры 5-ки
Там, кстати, ровно год прошёл между первым и вторым трейлерами - можно даже спокойно на Ютубе глянуть даты публикации. Скорее всего, тут также будет.
сначала там была цифра V и отсчёт, ходили слухи про гта в 1930-х годах
Не так. Для GTA5 вышел первый трейлер, через полгода пошла информация и скриншоты. Через год - второй трейлер, и к тому времени об игре уже много было известно. Журналы публиковали темы номера, где подробно расписывался геймплей и истории трёх протагонистов.
Я думаю, что с GTA 6 всё настолько плохо, что они позориться не хотят, чтобы не спугнуть предзаказы.
как и про рдр1 на комп
Думаю, что RDR1 в августе будет. Через год после консольной версии.
Пускай работают - "тище едешь -дальше будешь" ! )))
Когда акции Take-Two (TTWO) начнут падать, то тогда и появится новый трейлер. И "случайные" сливы тогда же появятся, как это было осенью 22.
Так они сразу сказали, что игру ещё делать и делать.
Там показывать нечего, кроме повестки.
🤡
дурачки и дальше будут верить что гта так же будет хороша...
Ну пусть пихают толпы ходячих повесток, заодно и огнемет в придачу =)