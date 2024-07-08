Трейлер Grand Theft Auto 6 вышел семь месяцев назад, но Rockstar по-прежнему хранит молчание

GTA 6 остается самым ожидаемым релизом в игровой индустрии на данный момент. После прошлогоднего трейлера игра была подтверждена для релиза осенью 2025 года. Однако почти за год до этой даты команда так и не поделилась новой информацией.

Более того, прошло уже семь месяцев с тех пор, как команда впервые показала GTA 6. С тех пор Rockstar держит фанатов в неведении, что приводит к спекуляциям и дискуссиям о следующем показе.

Фанаты в социальных сетях отмечают, что GTA 6 впервые была показана семь месяцев назад, 5 декабря 2023 года. Конечно, странно размышлять об этом факте, ведь время, кажется, пролетело как один миг. Однако, похоже, все больше внимания уделяют маркетинговым планам Rockstar.

Второй трейлер должен стать захватывающим открытием от Rockstar. Хотя новый взгляд на GTA 6 уже звучит достаточно хорошо, новый трейлер должен стать началом более обширного маркетинга.

Возможно, вместе с ним начнется прием предварительных заказов на игру. Тем не менее, фанаты отметили, как быстро пролетело время. Однако некоторые из них также отметили, что это было недостаточно быстро, чтобы приблизить релиз GTA 6.

Игра должна стать крупнейшим релизом 2025 года. По словам Xbox, многие издатели даже боятся конкурировать с этой игрой, так что будет интересно посмотреть, как индустрия отреагирует на GTA 6.