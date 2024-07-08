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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 642 оценки

Трейлер Grand Theft Auto 6 вышел семь месяцев назад, но Rockstar по-прежнему хранит молчание

butcher69
Новости

GTA 6 остается самым ожидаемым релизом в игровой индустрии на данный момент. После прошлогоднего трейлера игра была подтверждена для релиза осенью 2025 года. Однако почти за год до этой даты команда так и не поделилась новой информацией.

Более того, прошло уже семь месяцев с тех пор, как команда впервые показала GTA 6. С тех пор Rockstar держит фанатов в неведении, что приводит к спекуляциям и дискуссиям о следующем показе.

Фанаты в социальных сетях отмечают, что GTA 6 впервые была показана семь месяцев назад, 5 декабря 2023 года. Конечно, странно размышлять об этом факте, ведь время, кажется, пролетело как один миг. Однако, похоже, все больше внимания уделяют маркетинговым планам Rockstar.

Второй трейлер должен стать захватывающим открытием от Rockstar. Хотя новый взгляд на GTA 6 уже звучит достаточно хорошо, новый трейлер должен стать началом более обширного маркетинга.

Возможно, вместе с ним начнется прием предварительных заказов на игру. Тем не менее, фанаты отметили, как быстро пролетело время. Однако некоторые из них также отметили, что это было недостаточно быстро, чтобы приблизить релиз GTA 6.

Игра должна стать крупнейшим релизом 2025 года. По словам Xbox, многие издатели даже боятся конкурировать с этой игрой, так что будет интересно посмотреть, как индустрия отреагирует на GTA 6.

-17
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
tvorog8088

На пк в лучшем случае в 26 выйдет, поэтому можно не париться.

8
agula98

Ради ГТА 6 не жалко и консоль взять, тем более до 26 года уже везде спойлеры о игре будут

-6
SoRaS3

199млн просмотров.

Вот трейлер, кто ещё не видел.
1
caliskan agula98

Да лучше подождать и играть с нормальным фпс, а не в 30 кадрах. А спойлеры не страшны, в ГТА сюжет никогда не был особо интересным

5
tvorog8088 agula98

Меня спойлеры не смущают, никакого гениального сюжета там всё равно не будет, с вот это поворотами, главные персонажи всех победят и так понятно)

0
Rorschach93 agula98

ради одной игры ? Не смеши, тут ради сотен, не выходящих на комп не брал, 6-7 поколения особенно

1
makemecringe
Трейлер Grand Theft Auto 6 вышел семь месяцев назад, но Rockstar по-прежнему хранит молчание

был бы новостник (человек, который просто прогоняет через deepl новости с английских сайтов) чуть умнее, знал бы, что рокстар всегда просто выпускала 2-3 трейлера, не делясь подробностями своих игр

8
Wing42

Был бы новостник умнее, он бы этим вообще не занимался.

0
Floww

А что они должны говорить?

"Мы делаем гта6"

"Вот новый день и мы снова работаем над гта 6"

"Вторник. Гта6 по-прежнему в разработке"

"Четверг. Ничего изменилось. Игра делается"

Так что ли?)

7
HellmaN69

Вот это новость!

4
in the void

чё уже 7 месяцев прошло, х р е н а се..

0
ALEX-220

не заметим как в ящик сыграем ахах)

0
Бэтмен из Блавикена

У них со времён ГТА4 так. Сделали анонс с первым трейлером и ушли в молчание где-то на год, после чего начинается информационный поток до самого релиза. Удивительно было бы, будь оно как-то иначе.

0
Rorschach93

я ещё помню первые тизеры 5-ки

1
Бэтмен из Блавикена Rorschach93

Там, кстати, ровно год прошёл между первым и вторым трейлерами - можно даже спокойно на Ютубе глянуть даты публикации. Скорее всего, тут также будет.

0
Rorschach93 Бэтмен из Блавикена

сначала там была цифра V и отсчёт, ходили слухи про гта в 1930-х годах

1
Ahnx

Не так. Для GTA5 вышел первый трейлер, через полгода пошла информация и скриншоты. Через год - второй трейлер, и к тому времени об игре уже много было известно. Журналы публиковали темы номера, где подробно расписывался геймплей и истории трёх протагонистов.

Я думаю, что с GTA 6 всё настолько плохо, что они позориться не хотят, чтобы не спугнуть предзаказы.

0
Rorschach93

как и про рдр1 на комп

0
Ahnx

Думаю, что RDR1 в августе будет. Через год после консольной версии.

0
askazanov

Пускай работают - "тище едешь -дальше будешь" ! )))

0
Danny Lamb

Когда акции Take-Two (TTWO) начнут падать, то тогда и появится новый трейлер. И "случайные" сливы тогда же появятся, как это было осенью 22.

0
Кей Овальд

Так они сразу сказали, что игру ещё делать и делать.

-2
Ahnx

Там показывать нечего, кроме повестки.

-3
YummyJay

🤡

1
Дворф

дурачки и дальше будут верить что гта так же будет хороша...

0
Eios

Ну пусть пихают толпы ходячих повесток, заодно и огнемет в придачу =)

0