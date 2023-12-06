Трейлер GTA 6 показывает, насколько Rockstar "раздвигает границы" нынешнего железа, говорит бывший аниматор GTA 5

Если вы провели последний день, пересматривая первый трейлер GTA 6 снова и снова, вам стоит ознакомиться с этой статьей от бывшего разработчика Rockstar.



Аниматор Майк Йорк, который работал над GTA 5 и Red Dead Redemption 2 в течение почти 6 лет в Rockstar New England, теперь ведет канал на ютубе под названием York Reacts. Как и следовало ожидать, последней его реакцией стал дебютный трейлер GTA 6, предложивший несколько интересных взглядов на него.

Прежде всего, после первоначального просмотра трейлера, чтобы проникнуться волшебством, Йорк делится небольшим впечатлением о том, каково это - работать над играми GTA в качестве разработчика.

Когда я работал над GTA 5, я знал, что это будет нечто особенное. В процессе работы над игрой и над различными сценами во внутриигровых сценах в качестве аниматора вы можете просто прочувствовать это. Все остальные еще не знают, что игра будет настолько крутой, и именно это они сейчас чувствуют в Rockstar.

Затем Йорк просматривает трейлер почти кадр за кадром, выбирая определенные детали для обсуждения. Многие из них, по мнению разработчика, демонстрируют, насколько разработчики Rockstar будут "доводить до предела уровень детализации [текущих] консолей и аппаратного обеспечения".

Я действительно впечатлен тем, как далеко они продвинули графику для внутриигровой версии. Во многих случаях, когда вы видите [кинематографические эффекты], это не так, когда вы играете в эту игру, она действительно будет выглядеть так.

В качестве примера разработчик приводит NPC в бикини, показанного в трейлере, который, если предположить, что это не главный герой, выглядит гораздо более детализированным, чем фоновые NPC в прошлых играх Rockstar.