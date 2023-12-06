Трейлер GTA 6 показывает, насколько Rockstar "раздвигает границы" нынешнего железа, говорит бывший аниматор GTA 5

Если вы провели последний день, пересматривая первый трейлер GTA 6 снова и снова, вам стоит ознакомиться с этой статьей от бывшего разработчика Rockstar.
Аниматор Майк Йорк, который работал над GTA 5 и Red Dead Redemption 2 в течение почти 6 лет в Rockstar New England, теперь ведет канал на ютубе под названием York Reacts. Как и следовало ожидать, последней его реакцией стал дебютный трейлер GTA 6, предложивший несколько интересных взглядов на него.
Прежде всего, после первоначального просмотра трейлера, чтобы проникнуться волшебством, Йорк делится небольшим впечатлением о том, каково это - работать над играми GTA в качестве разработчика.
Когда я работал над GTA 5, я знал, что это будет нечто особенное. В процессе работы над игрой и над различными сценами во внутриигровых сценах в качестве аниматора вы можете просто прочувствовать это. Все остальные еще не знают, что игра будет настолько крутой, и именно это они сейчас чувствуют в Rockstar.
Затем Йорк просматривает трейлер почти кадр за кадром, выбирая определенные детали для обсуждения. Многие из них, по мнению разработчика, демонстрируют, насколько разработчики Rockstar будут "доводить до предела уровень детализации [текущих] консолей и аппаратного обеспечения".
Я действительно впечатлен тем, как далеко они продвинули графику для внутриигровой версии. Во многих случаях, когда вы видите [кинематографические эффекты], это не так, когда вы играете в эту игру, она действительно будет выглядеть так.
В качестве примера разработчик приводит NPC в бикини, показанного в трейлере, который, если предположить, что это не главный герой, выглядит гораздо более детализированным, чем фоновые NPC в прошлых играх Rockstar.
Теперь остается охладить свое траханье перед потоком бесконечных новостей о GTA 6 на ПГ. Переносы, забагованная и неоптимизированная ПК версия, ожидание взлома, ожидание русских субтитров.
Пока ты будешь ожидать последние пару пунктов, уже поймаешь основные спойлеры кек
Будем ждать эту прекрасную игру , без повесточек)
Самое крутое, что там будут высмеивать эти повестки. В стиле Рокстар.
мне кажется или тут показаны красивые природы и транспорт, но люди прорисованы безрукими енотами на коленке?
На самом деле не очень здорово что шестерка выйдет на текущем поколении приставок. Игру придется делать под ее железо, а могли уже под пс6 разрабатывать и был бы куда более крутой графон.
Потому что РДР2 на пс4 выглядит ужасно.
С другой стороны, на ПК то выйдет уже улучшенная версия под актуальное железо (50 серию)
И на ПК рдр2 выглядел на голову лучше плойки - то есть великолепно.
Так шо сочувствую всем кто будет играть на ПС5 и поздравляю ПК бояр - они получат пушку, если доживут до 2098 года)))
Какой ПС6? ПС6 если и появится, то где-то в 27-28 году. А сам "приставочный билд", Sony дала бы где-то в 26 году
А если допустим возьму Xbox Series S \ X?
Rockstar выбрали тот-же сценарий что и с GTA 5. Сначала релиз GTA 6 будет на PS5 и XBSX в 2025 году. Далее через годик в 2026 выйдет на PC но более улучшенная версия с разными новыми технологиями к тому времени и плюшками. Потом спустя некоторое время появится PS6 и выйдет наверняка обновленная версия, которая как-то приблизится к уровню PC версии. Возможно будут Path Tracing и т.п. В любом случае PC версия получит лучшую визуальную составляющую во всех смыслах. Аналогично было с 5 частью. Вышла на PS3 и Xbox 360, далее на PS4 ну и под конец на PS5. С учетом того, какого масштаба проект. GTA 6 не исключено, что выжимать все будет с PS5, PS6 и вероятность того, что она доживет до PS7
Там ещё условная PS5 Pro выйдет и Switch 2.