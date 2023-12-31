Трейлер GTA 6 воссоздали в Cyberpunk 2077

Энтузиаст с ником pyro_lc воссоздал первый трейлер GTA 6 в Cyberpunk 2077. Автор постарался подобрать максимально похожие сцены с автомобилями, NPC, видеорепортажами и главными персонажами.
Для сравнения вот оригинал:
Стоит заметить, что ранее трейлер GTA 6 воссоздали при помощи детского конструктора LEGO.
Релиз игры состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X/S, а поэтому геймеры увидят еще много подобных фанатских работ.
Основное действие GTA 6 развернется в вымышленном штате Леонида, где Вайс-Сити выступит одним из внутриигровых регионов.
М да я не думал что у гта такие фанатики
Сравнивать геймплей и трейлер не правильно.
Спасибо что скинули оригинал, а то бы я не отличил.
Кривой мусор... зачем этот бред выкладывать? Ах, да. Увидел автора данного поста - все вопросы отпали сами собой.