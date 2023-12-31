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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 342 оценки

Трейлер GTA 6 воссоздали в Cyberpunk 2077

Simple Jack
Новости

Энтузиаст с ником pyro_lc воссоздал первый трейлер GTA 6 в Cyberpunk 2077. Автор постарался подобрать максимально похожие сцены с автомобилями, NPC, видеорепортажами и главными персонажами.

Для сравнения вот оригинал:

Стоит заметить, что ранее трейлер GTA 6 воссоздали при помощи детского конструктора LEGO.

Релиз игры состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X/S, а поэтому геймеры увидят еще много подобных фанатских работ.

Основное действие GTA 6 развернется в вымышленном штате Леонида, где Вайс-Сити выступит одним из внутриигровых регионов.

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-17
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Mr_Diablo3393

М да я не думал что у гта такие фанатики

8
SAW112

Сравнивать геймплей и трейлер не правильно.

1
Real Slim Shady

Спасибо что скинули оригинал, а то бы я не отличил.

1
Medya power
0
Merelone

Кривой мусор... зачем этот бред выкладывать? Ах, да. Увидел автора данного поста - все вопросы отпали сами собой.

-1