Трейлер GTA 6 воссоздали в GTA 4

Автор YouTube-канала Mistor78 воспроизвел трейлер Grand Theft Auto 6 в GTA 4. Многие сценки из ролика энтузиаст попробовал перенести на приключения Нико Белика. Получилось весьма похоже, однако в некоторых эпизодах героя почему-то скрючило набок. Видимо, даже Белик оказался не готов к тому уровню качества и детализации, которые заметны в трейлере GTA 6.
Трейлер GTA 6 уже пытались воссоздать в других играх серии, например, Vice City, San Andreas, GTA 5 и GTA Online, а также в Minecraft. Еще один фанат попытался представить, как бы ролик выглядел в эпоху очень старых игр: например, на первой PlayStation.
Какой бы крутой ни была GTA VI и её трейлер, как бы сильно я ни ждал её, но даже меня уже начинает тошнить от этого безумия, которое обретает абсолютно абсурдные формы. Какой смысл в воссоздании этого трейлера в GTA IV? Чтобы мы просто увидели похожие локации из трейлера в игре 15-летней давности? Ну хорошо, а дальше что? Это уже какой-то нездоровый фанатизм. Я понимаю, если бы выходили новости, в которых освещались новые найденные интересные детали из трейлера или какие-то подробности от самих разработчиков, но это-то зачем? В ожидании шестёрки купил пятёрку и молча в неё играю. Но кому-то не лень тратить своё время на подобную бессмысленную ерунду, будто бы в их жизни, кроме этого, больше ничего нет.
да это ладно, ну фанат и фанат, зачем из этого новость делать и публиковать тут, вот в чём загадка дыры!
Такое сейчас время, что ничего своего сделать не могут, только паразитировать на существующем.
Смысл в том чтобы все зашли сюда почитать комменты, повозмущаться зачем это нужно, PG заработала на этому пару сотен просмотров, а автор новости пару сотен бонусов. Тут всё понятно, и всё работает.
А чувак то угадал...
Муть какая то -- да ты успокойся я тебе говорю!