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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 555 оценок

Трейлер GTA 6 воссоздали в реальности

Simple Jack
Новости

YouTube-блогер ANDREW LEVITT воссоздал дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 в реальности. Он слетал с другом в Майами, нашел локации из оригинального ролика и снял на них похожие сцены. Места, которые посетили энтузиасты, отмечены в специальном путеводителе, но он платный.

Роль Люсии сыграла девушка блогера, а сам он примерил на себя образ Джейсона. В записи видео поучаствовала даже мама фаната — она стала сотрудницей исправительного учреждения, которая появляется в самом начале трейлера. Некоторые фрагменты воссоздать лично все же не удалось: их заменили роликами из соцсетей, на которых показали женщину с молотками, аллигатора и «Джокера из Флориды».

Финальный вариант

Как создавали видео

В феврале 2024 года блогер CYRILmp4 также посетил места из трейлера GTA 6 и показал, как они выглядят в жизни. А в марте энтузиаст DELTA воссоздал ролик из реальных видео.

GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По информации сайта Kotaku, игру выпустят осенью 2025 года, но релиз могут отложить на 2026-й.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Footmob

Норм так заморочились, прикольно же получилось.

8
Аристов--Черный

Хаха! Прикольная сцена с бананами:) Видимо во Флориде даже за съёмки с оружием могут застрелить менты.

2
Koks77740

Спасибо! Было интересно посмотреть! С бананами в натуре прикольно! Да и вообще снято интересно!

2
JustA_NiceGuy
https://www.youtube.com/watch?v=rP7Z3NOzRWU
2
JustA_NiceGuy

А вы тоже пытались разглядеть следы генерации видео, когда на деле всё снято в реале?)

1
Руслан Меркулов 2

Ля ну клёво

1
Джонни Уик

Надо обязательно пройти

0
Spy Hunter

Джокер из Флориды наконец-то нашел свое место в ГТА 6))

0
YouTube_GamesTezi

Как же прекрасен США, реально, страна возможностей и контрастов.

-1