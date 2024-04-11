Трейлер GTA 6 воссоздали в реальности

YouTube-блогер ANDREW LEVITT воссоздал дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 в реальности. Он слетал с другом в Майами, нашел локации из оригинального ролика и снял на них похожие сцены. Места, которые посетили энтузиасты, отмечены в специальном путеводителе, но он платный.

Роль Люсии сыграла девушка блогера, а сам он примерил на себя образ Джейсона. В записи видео поучаствовала даже мама фаната — она стала сотрудницей исправительного учреждения, которая появляется в самом начале трейлера. Некоторые фрагменты воссоздать лично все же не удалось: их заменили роликами из соцсетей, на которых показали женщину с молотками, аллигатора и «Джокера из Флориды».

Финальный вариант

Как создавали видео

В феврале 2024 года блогер CYRILmp4 также посетил места из трейлера GTA 6 и показал, как они выглядят в жизни. А в марте энтузиаст DELTA воссоздал ролик из реальных видео.

GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По информации сайта Kotaku, игру выпустят осенью 2025 года, но релиз могут отложить на 2026-й.