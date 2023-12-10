Трейлер GTA 6, воссозданный в GTA 5, еще раз подчеркивает, насколько продвинутой будет следующая часть в плане графики

Трейлер GTA 6 был воссоздан с использованием ассетов GTA 5, что еще больше подчеркивает, насколько большим будет разрыв в визуальном качестве между двумя главными частями серии.



Переделанный трейлер, созданный GTA Belgium, подчеркивает разницу в качестве графики между двумя играми, но также и то, что пятая часть серии удивительно хорошо выдержала испытание временем, что является немалым достижением, учитывая, что игра изначально вышла на PlayStation 3 и Xbox 360.

То, что GTA 6 станет одной из самых красивых игр с открытым миром, почти гарантировано, ведь шестая часть серии выглядит гораздо лучше, чем и без того великолепная Red Dead Redemption 2. Поскольку в трейлере показаны кадры из разработки, интересно будет взглянуть, какой окажется финальная версия и как трассировка лучей продвинет визуальную составляющую серии дальше. Обновленная GTA 5 для текущего поколения впервые представила трассировку лучей в серии, но, похоже, в следующей части будет использоваться совершенно другая система в глобальном освещении и отражениях.