Трейлер GTA 6, воссозданный в GTA 5, еще раз подчеркивает, насколько продвинутой будет следующая часть в плане графики

Трейлер GTA 6 был воссоздан с использованием ассетов GTA 5, что еще больше подчеркивает, насколько большим будет разрыв в визуальном качестве между двумя главными частями серии.
Переделанный трейлер, созданный GTA Belgium, подчеркивает разницу в качестве графики между двумя играми, но также и то, что пятая часть серии удивительно хорошо выдержала испытание временем, что является немалым достижением, учитывая, что игра изначально вышла на PlayStation 3 и Xbox 360.
То, что GTA 6 станет одной из самых красивых игр с открытым миром, почти гарантировано, ведь шестая часть серии выглядит гораздо лучше, чем и без того великолепная Red Dead Redemption 2. Поскольку в трейлере показаны кадры из разработки, интересно будет взглянуть, какой окажется финальная версия и как трассировка лучей продвинет визуальную составляющую серии дальше. Обновленная GTA 5 для текущего поколения впервые представила трассировку лучей в серии, но, похоже, в следующей части будет использоваться совершенно другая система в глобальном освещении и отражениях.
Ну стоит учитывать, что в GTA VI графику скорее с RDR2 надо сравнивать.
И даже это будет неправильно.
Более чем правильно, однако атмосфера, "цветокор" и пейзажи будут абсолютно не те.
Идеи для следующего поста - Трейлер гта6 воссозданный в гта 4 еще раз подчеркивает....и далее по списку, гта 3, 2, 1, и так далее. Если уж сравнивать, то с каждой частью, детально! С лупой!
Пятерка на Пк еще бодро смотрится.
Если накинуть добротных модов на графику так вообще огонь
Да, в огне будет твой пк))
вот как геймплей покажут и тогда можно сравнивать, а щас это все вилами по воде писано
Согласен, никогда не верю трейлерам и рыбам
неужели тут адекваты есть
Rockstar никогда не использовала CGI в своих трейлерах.
Лол, тебе ещё и минус влепили. Хотя про это уже говорили многие кто хотя бы шарит за них. Ты прав, у них действительно графика по итогу как минимум что показывают до выхода, хотя зачастую и лучше чем в трейлерах была. Особенно видел на примере rdr2 где изначально вообще фигня в сравнении с релизной версией.
Хотя в гта 6 явно не будет прям супер графона всё таки она должна потянуть не только на топ ПК, а это всё же огромный открытый мир с кучей всего
Нормальный плеер
Ага, конечно. Ничего что сюда всунули Natural Vision или какой-то другой мод на графику? Родная графика и на релизе-то ущербно смотрелась, там проходить проверку временем нечему
У меня уже третий день подряд не работает плеер PG.Что оно такое..?
впн врубай, заработает
Тебе же русским языком написано error loading media file could not be played😁
Обновите ваш браузер
Используйте режим инкогнито
Отключите расширения
Удалите историю просмотров, кеш и файлы cookie
Сбросьте настройки браузера☝️
Ищи проблему в своём браузере☝️
Эти нарезки с PC?
Боже бл, это вообще тупое сравнение. Дебил, который делал этот ролик сравнил ГТА 5 с модами и трейлер ГТА 6. Он полный кретин, ребята.
Слишком много новостей по трейлеру
А кому-то было непонятно, что графон станет выше головы? 5 часть в каком году вышла?) Уже куча игр выглядят лучше, чем она. Начинаю минусить все подобные посты.