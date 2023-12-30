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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 334 оценки

Трейлер GTA VI создали из конструктора LEGO

Ashley_Star
Новости

Первый трейлер GTA VI покадрово воссоздали из LEGO. По словам автора, он сделал 3086 снимков с конструктором, а затем объединил кадры в стоп-моушен видео.

Ролик впечатлил фанатов GTA и собрал множество восторженных комментариев.

«Что?! Это безумно хорошо. Сколько времени заняла работа?», — RunningRiotRich
«Одно из самых впечатляющих воссозданий трейлера!», — MaybeImSkittleMaybeImNot
«Это лучшее, что я видел. Отличная работа!», — LuhWhippaSnappa
«Великолепно», — willmcdono
«Потрясающе», — wavyyy5
«Нужно больше просмотров», — fredy000
«Идеально», — ManuelMuttarini

Сколько времени ушло на создание данного трейлера – неизвестно.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SAW112

Ах**неть, для какой игры ещё так будут стараться.

2
JustA_NiceGuy

А вот это уже искусство!

2
PolGhost

А вот это, реально крутая работа

1
Аристов--Черный

Забавно. LEGO GTA - вот это была бы коллаборация века:))

1
SAW112

Вот это был бы сюрприз от рокстар.

3
JustA_NiceGuy

Скоро в Fortnite!

1
Big and Fat

Выглядит всяко поинтереснее.

0