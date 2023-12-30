Трейлер GTA VI создали из конструктора LEGO

Первый трейлер GTA VI покадрово воссоздали из LEGO. По словам автора, он сделал 3086 снимков с конструктором, а затем объединил кадры в стоп-моушен видео.
Ролик впечатлил фанатов GTA и собрал множество восторженных комментариев.
«Что?! Это безумно хорошо. Сколько времени заняла работа?», — RunningRiotRich
«Одно из самых впечатляющих воссозданий трейлера!», — MaybeImSkittleMaybeImNot
«Это лучшее, что я видел. Отличная работа!», — LuhWhippaSnappa
«Великолепно», — willmcdono
«Потрясающе», — wavyyy5
«Нужно больше просмотров», — fredy000
«Идеально», — ManuelMuttarini
Сколько времени ушло на создание данного трейлера – неизвестно.
Ах**неть, для какой игры ещё так будут стараться.
А вот это уже искусство!
А вот это, реально крутая работа
Забавно. LEGO GTA - вот это была бы коллаборация века:))
Вот это был бы сюрприз от рокстар.
Скоро в Fortnite!
Выглядит всяко поинтереснее.