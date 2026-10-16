Трейлер GTA VI спровоцировал рост неизвестной криптовалюты на 2000%

16 октября 2026 года компания Rockstar Games выпустила новый трейлер к игре Grand Theft Auto VI. В течение нескольких часов после публикации в криптовалютном сегменте произошёл резкий рост актива, косвенно связанного с игрой.

В трейлере на корпусе самолёта на две секунды появляется надпись «DacityCoin AudaCity», а персонаж на крыле зажигает неоново-розовый файер. Данный кадр послужил триггером для криптовалютных трейдеров: на блокчейне Solana был обнаружен мемкоин с аналогичным названием, после чего его капитализация в течение часа выросла примерно на 2900% — с $104 000 до $3,18 млн.

Токен Dacity Coin был создан за пять дней до выхода трейлера — 11 октября на платформе Pump.fun. Поводом послужила утечка игрового геймплея от хакера под псевдонимом «Cyberleek», в котором уже фигурировала вымышленная криптовалюта. На момент запуска капитализация токена достигала $1,14 млн, однако затем опустилась до $144 700 и оставалась на этом уровне вплоть до публикации трейлера.



Согласно данным DEX Screener, 24 трейдера получили прибыль свыше $10 000 каждый. В настоящее время капитализация Dacity Coin составляет около $1,5 млн, что на 53% ниже пикового значения в $3,18 млн.



Rockstar Games на данный момент не давала официальных комментариев относительно Dacity Coin или присутствия криптовалют в GTA 6.



Появление Dacity Coin в трейлере GTA 6 является первым подтверждённым свидетельством того, что тема криптовалют может быть интегрирована в игру. Дальнейшая роль актива в проекте остаётся неизвестной, и именно от неё будет зависеть долгосрочная динамика токена.