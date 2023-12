Трек Love Is A Long Road из трейлера GTA 6 возвращает певца Тома Петти в центр внимания

Сколько раз вы смотрели трейлер GTA 6? Понравилась ли вам песня, которая задает темп презентации игры от Rockstar Games? Она называется Love Is A Long Road и принадлежит Тому Петти, музыканту, который умер в 2017 году от остановки сердца. Музыканту было 66 лет. Теперь, благодаря трейлеру, он снова в центре внимания сообщества.

За последние несколько часов количество поисковых запросов на песню из трейлера GTA 6 в Spotify выросло почти на 37 тысяч процентов. Вскоре после того, как Rockstar опубликовала новый трейлер, в официальном профиле Петти появилась запись, в которой говорится о его участии в создании саундтрека к GTA: San Andreas с композицией Runnin' Down A Dream:

Тому очень нравилось исполнять песню Runnin' Down A Dream в Grand Theft Auto: San Andreas, поэтому для нас большая честь услышать песню Love Is A Long Road в первом трейлере к Grand Theft Auto VI от RockstarGames.

Впрочем, одной песни Петти в трейлере оказалось недостаточно. Также Rockstar сделала отсылку к певцу с использованием наклейки Petty Forever в одной из сцен.

Родившийся в 1950 году в США Томас Эрл Петти прославился своей рок-музыкой. Начало его карьеры было положено в группе The Epics (Mudcrutch), которая распалась в 1975 году. В 1976 году он создает группу Tom Petty and the Heartbreakers. По мнению портала RFM, "его хиты стали определяющими для радио с 1970-х годов". Что касается самой песни Love Is A Long Road, то она вышла в 1989 году как часть первого сольного альбома Тома Петти Full Moon Fever, которая в 2019 году была включена в Зал славы Грэмми.

Релиз Grand Theft Auto 6 намечен на 2025 год. Пока заявлено две платформы, на которых можно будет оценить игру, - PlayStation 5 и Xbox Series S/X.