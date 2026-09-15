Трэвис Скотт, Future и другие мировые звезды музыки начали подтверждать свое участие в GTA 6

В честь надвигающегося релиза Grand Theft Auto 6 разработчики из Rockstar Games просто не могли обойти стороной тему музыкального сопровождения ожидаемой игры. Судя по всему, чтобы рассказать о саундтреке игры они задействовали звезд мировой музыки. В социальных сетях известных музыкантов начала синхронно появляться серия тизер-артов, выполненных в узнаваемой стилистике иллюстраций GTA, что указывает на их прямое участие в радиостанциях грядущего экшена с открытым миром.

Одним из самых заметных стал тизер популярного хип-хоп исполнителя Трэвиса Скотта. Рэпер опубликовал изображение стриптиз-шеста с подписью «Скоро увидимся @rockstargames» и загадочной аббревиатурой «J.O.H.». Внимательные игроки моментально сопоставили эти буквы с клубом Jack of Hearts, фигурировавшим в недавней 27-минутной официальной демонстрации геймплея. Не исключено, что музыкант получит в этом заведении отдельную сюжетную камео-роль или собственную волну на радио.

Судя по опубликованным материалам, музыкальное сопровождение штата Леонида охватит самые разные жанры. Свои персональные арты также представили:

рэпер Future - изображение фиолетового спорткара с номерным знаком «VICE BBY»;

- изображение фиолетового спорткара с номерным знаком «VICE BBY»; кантри-звезда Морган Уоллен - шезлонги у бассейна;

- шезлонги у бассейна; латиноамериканский певец Рауль Алехандро - надувной розовый фламинго;

- надувной розовый фламинго; аргентинский дуэт Ariel & Paco Amoroso - роскошная моторная яхта;

- роскошная моторная яхта; легендарный гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс - портрет игуаны.

- портрет игуаны. А еще Yung Lean, Metro Boomin и другие - сегодня их может стать еще больше.

Подобный набор артистов намекает на возвращение классических рок-станций, радио с южным кантри, а также волн с современным трэпом и латиноамериканскими ритмами.

А тем временем разработчики уже погрязли в юридических разбирательствах:

Если некоторые из этих имен мировой величины вам пока незнакомы — не расстраивайтесь: познакомиться с их творчеством можно будет за рулем прямо по радио в игре уже в ноябре, когда состоится официальный релиз GTA 6.