Трэвис Скотт, Future и другие мировые звезды музыки начали подтверждать свое участие в GTA 6

В честь надвигающегося релиза Grand Theft Auto 6 разработчики из Rockstar Games просто не могли обойти стороной тему музыкального сопровождения ожидаемой игры. Судя по всему, чтобы рассказать о саундтреке игры они задействовали звезд мировой музыки. В социальных сетях известных музыкантов начала синхронно появляться серия тизер-артов, выполненных в узнаваемой стилистике иллюстраций GTA, что указывает на их прямое участие в радиостанциях грядущего экшена с открытым миром.
Одним из самых заметных стал тизер популярного хип-хоп исполнителя Трэвиса Скотта. Рэпер опубликовал изображение стриптиз-шеста с подписью «Скоро увидимся @rockstargames» и загадочной аббревиатурой «J.O.H.». Внимательные игроки моментально сопоставили эти буквы с клубом Jack of Hearts, фигурировавшим в недавней 27-минутной официальной демонстрации геймплея. Не исключено, что музыкант получит в этом заведении отдельную сюжетную камео-роль или собственную волну на радио.
Судя по опубликованным материалам, музыкальное сопровождение штата Леонида охватит самые разные жанры. Свои персональные арты также представили:
- рэпер Future - изображение фиолетового спорткара с номерным знаком «VICE BBY»;
- кантри-звезда Морган Уоллен - шезлонги у бассейна;
- латиноамериканский певец Рауль Алехандро - надувной розовый фламинго;
- аргентинский дуэт Ariel & Paco Amoroso - роскошная моторная яхта;
- легендарный гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс - портрет игуаны.
- А еще Yung Lean, Metro Boomin и другие - сегодня их может стать еще больше.
Подобный набор артистов намекает на возвращение классических рок-станций, радио с южным кантри, а также волн с современным трэпом и латиноамериканскими ритмами.
А тем временем разработчики уже погрязли в юридических разбирательствах:
Если некоторые из этих имен мировой величины вам пока незнакомы — не расстраивайтесь: познакомиться с их творчеством можно будет за рулем прямо по радио в игре уже в ноябре, когда состоится официальный релиз GTA 6.
Это так называемая маркетинговая компания, кусочки мозаики артворков ГТА 6. Целиком картинку слабо показать.