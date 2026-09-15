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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 167 оценок

Трэвис Скотт, Future и другие мировые звезды музыки начали подтверждать свое участие в GTA 6

Gutsz Gutsz

В честь надвигающегося релиза Grand Theft Auto 6 разработчики из Rockstar Games просто не могли обойти стороной тему музыкального сопровождения ожидаемой игры. Судя по всему, чтобы рассказать о саундтреке игры они задействовали звезд мировой музыки. В социальных сетях известных музыкантов начала синхронно появляться серия тизер-артов, выполненных в узнаваемой стилистике иллюстраций GTA, что указывает на их прямое участие в радиостанциях грядущего экшена с открытым миром.

Одним из самых заметных стал тизер популярного хип-хоп исполнителя Трэвиса Скотта. Рэпер опубликовал изображение стриптиз-шеста с подписью «Скоро увидимся @rockstargames» и загадочной аббревиатурой «J.O.H.». Внимательные игроки моментально сопоставили эти буквы с клубом Jack of Hearts, фигурировавшим в недавней 27-минутной официальной демонстрации геймплея. Не исключено, что музыкант получит в этом заведении отдельную сюжетную камео-роль или собственную волну на радио.

Судя по опубликованным материалам, музыкальное сопровождение штата Леонида охватит самые разные жанры. Свои персональные арты также представили:

  • рэпер Future - изображение фиолетового спорткара с номерным знаком «VICE BBY»;
  • кантри-звезда Морган Уоллен - шезлонги у бассейна;
  • латиноамериканский певец Рауль Алехандро - надувной розовый фламинго;
  • аргентинский дуэт Ariel & Paco Amoroso - роскошная моторная яхта;
  • легендарный гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс - портрет игуаны.
  • А еще Yung Lean, Metro Boomin и другие - сегодня их может стать еще больше.

Подобный набор артистов намекает на возвращение классических рок-станций, радио с южным кантри, а также волн с современным трэпом и латиноамериканскими ритмами.

А тем временем разработчики уже погрязли в юридических разбирательствах:

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Если некоторые из этих имен мировой величины вам пока незнакомы — не расстраивайтесь: познакомиться с их творчеством можно будет за рулем прямо по радио в игре уже в ноябре, когда состоится официальный релиз GTA 6.

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Комментарии:  11
Ваш комментарий
KookyPentheus

Это так называемая маркетинговая компания, кусочки мозаики артворков ГТА 6. Целиком картинку слабо показать.