"Цель: дожить до релиза" - ожидание GTA 6 заставляет игроков задуматься о собственной смертности

Rockstar Games наконец-то представила более подробный обзор GTA 6, показав более 25 минут новых кадров из долгожданной игры. Но в то время как многие игроки обсуждают графику, открытый мир и новые механики, некоторые из самых популярных комментариев на YouTube привлекают внимание по совершенно другой причине: время, прошедшее с момента выхода GTA 5, и люди, которые не дожили до релиза сиквела.

Среди наиболее популярных комментариев после публикации видео один из самых частых звучит так: «Минута молчания в память о тех, кто не дожил до этого момента». Другой игрок превратил ожидание в своего рода миссию GTA: «Цель: остаться в живых до дня релиза».

Реакция понятна, если посмотреть на ситуацию в перспективе. GTA 5 вышла в сентябре 2013 года, а это значит, что к моменту выхода GTA 6 пройдет больше 13 лет. Для некоторых игроков этого времени хватило, чтобы пройти через разные этапы жизни.

Один из комментариев, процитированный GameSpot, шутит, что он прошел начальную, среднюю и высшую школу во время ожидания, и теперь ему нужно взять отпуск, чтобы поиграть в GTA 6. Другие отзывы более серьёзны. Один игрок заявил, что попал в аварию в феврале и потерял ногу, но радовался тому, что сможет играть, когда наконец выйдет GTA 6.

Комментарии превратили публикацию одного из самых ожидаемых видеороликов последних лет в своего рода капсулу времени для сообщества. В конце концов, многое изменилось с момента визита игроков в Лос-Сантос в 2013 году.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Rockstar пока не анонсировала версию для ПК.