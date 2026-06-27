Цена Grand Theft Auto 6 вызвала споры, но бывший разработчик Rockstar считает её оправданной

Стоимость Grand Theft Auto 6 продолжает вызывать споры среди игроков после старта предзаказов. Базовая версия игры получила ценник в $80, а Ultimate Edition обойдётся уже в $100, что заметно выше привычной стоимости большинства крупных релизов. Для части сообщества это стало поводом для критики, особенно из-за того, что часть контента из расширенного издания многие ожидали увидеть в стандартной версии.

На ситуацию отреагировал бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей, который принимал участие в разработке GTA 3, Vice City, San Andreas и GTA 4. По его словам, сравнивать новую часть с «обычными AAA-играми» некорректно, поскольку GTA 6 — проект совершенно другого масштаба и уровня амбиций.

Хотя Вермей напрямую не заявил, что цена полностью оправдана, его позиция ясно показывает: Rockstar считает новую часть чем-то большим, чем стандартный крупный релиз. И на фоне 13-летнего перерыва после выхода GTA 5 ожидания вокруг проекта только усиливают этот эффект.

Споры о цене GTA 6 могут стать важным сигналом для всей индустрии. Если игра покажет рекордные продажи даже с таким ценником, это может закрепить новую норму для будущих блокбастеров и окончательно поднять стоимость AAA-игр на новый уровень.