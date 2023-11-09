Твит, анонсирующий показ трейлера GTA 6, стал самым популярным игровым твитом в истории

Чтобы продемонстрировать то бешеное ожидание, которое существует вокруг GTA 6, достаточно взглянуть на цифры, которые фиксирует очень простой пост с анонсом выхода трейлера в декабре, собравший внушительное количество лайков и просмотров.
Как сообщалось в последние несколько часов, подтверждая предыдущую информацию от Bloomberg, Rockstar Games практически анонсировала GTA 6, сообщив, что первый презентационный трейлер будет опубликован в начале декабря, но пока не назвав точную дату.
Это было короткое и лаконичное сообщение, не содержащее ни единого точного упоминания о новой игре: оно не содержит ни изображений, ни логотипа и даже не упоминает конкретного названия новой части, говоря лишь о «следующей Grand Theft Auto».
В общем, это действительно чрезвычайно краткий пост, но его было достаточно, чтобы вызвать энтузиазм у публики, которая годами ждала информации о GTA 6. Это легко демонстрируют цифры, достигнутые за эти несколько часов публикации: пост превысил 100 миллионов просмотров и 1 миллион лайков в Твиттере/Х.
По сообщениям некоторых обозревателей, это будет самый популярный пост, когда-либо касавшийся сообщений, связанных с видеоиграми.
Дальше что? Новость про залайканую новость о залайконом твите?
Ну надо же чего то хейтерского писать писакам!))))))
Всё что надо знать о современном геймдеве. Игра популярна даже если еще и скриншота не показали. Товарный фетишизм во всей красе)
Это когда игра еще не вышла, а уже начинает надоедать, ибо банально кто-то поставит букву и.т.п, G, сразу начинается… GTA, GTA.
Пацанчики хайпят!
Вообще покую.
А что будет после трейлера и релиза, если она уже начала бить рекорды?
и будет трейлер к очередному ремастеру
готовьте $60=6000руб.
100 баксов попросят а эти и выложат...
ок, лови минусец