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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 814 оценок

Твит, анонсирующий показ трейлера GTA 6, стал самым популярным игровым твитом в истории

monk70
Новости

Чтобы продемонстрировать то бешеное ожидание, которое существует вокруг GTA 6, достаточно взглянуть на цифры, которые фиксирует очень простой пост с анонсом выхода трейлера в декабре, собравший внушительное количество лайков и просмотров.

Как сообщалось в последние несколько часов, подтверждая предыдущую информацию от Bloomberg, Rockstar Games практически анонсировала GTA 6, сообщив, что первый презентационный трейлер будет опубликован в начале декабря, но пока не назвав точную дату.

Это было короткое и лаконичное сообщение, не содержащее ни единого точного упоминания о новой игре: оно не содержит ни изображений, ни логотипа и даже не упоминает конкретного названия новой части, говоря лишь о «следующей Grand Theft Auto».

В общем, это действительно чрезвычайно краткий пост, но его было достаточно, чтобы вызвать энтузиазм у публики, которая годами ждала информации о GTA 6. Это легко демонстрируют цифры, достигнутые за эти несколько часов публикации: пост превысил 100 миллионов просмотров и 1 миллион лайков в Твиттере/Х.

По сообщениям некоторых обозревателей, это будет самый популярный пост, когда-либо касавшийся сообщений, связанных с видеоиграми.

-21
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Lanre V

Дальше что? Новость про залайканую новость о залайконом твите?

12
askazanov

Ну надо же чего то хейтерского писать писакам!))))))

-3
Nomen Ipsum

Всё что надо знать о современном геймдеве. Игра популярна даже если еще и скриншота не показали. Товарный фетишизм во всей красе)

7
Nimlis

Это когда игра еще не вышла, а уже начинает надоедать, ибо банально кто-то поставит букву и.т.п, G, сразу начинается… GTA, GTA.

3
HomeWork

Пацанчики хайпят!

1
Микола Ларионов

Вообще покую.

1
Миханик Шестеренкин

А что будет после трейлера и релиза, если она уже начала бить рекорды?

1
Wolfenstein
0
JLSTN

и будет трейлер к очередному ремастеру

0
t0n

готовьте $60=6000руб.

0
Дворф

100 баксов попросят а эти и выложат...

0
Protocol10

ок, лови минусец

-9