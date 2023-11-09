Твит, анонсирующий показ трейлера GTA 6, стал самым популярным игровым твитов в истории

Чтобы продемонстрировать то бешеное ожидание, которое существует вокруг GTA 6, достаточно взглянуть на цифры, которые фиксирует очень простой пост с анонсом выхода трейлера в декабре, собравший внушительное количество лайков и просмотров.

Как сообщалось в последние несколько часов, подтверждая предыдущую информацию от Bloomberg, Rockstar Games практически анонсировала GTA 6, сообщив, что первый презентационный трейлер будет опубликован в начале декабря, но пока не назвав точную дату.

Это было короткое и лаконичное сообщение, не содержащее ни единого точного упоминания о новой игре: оно не содержит ни изображений, ни логотипа и даже не упоминает конкретного названия новой части, говоря лишь о «следующей Grand Theft Auto».

В общем, это действительно чрезвычайно краткий пост, но его было достаточно, чтобы вызвать энтузиазм у публики, которая годами ждала информации о GTA 6. Это легко демонстрируют цифры, достигнутые за эти несколько часов публикации: пост превысил 100 миллионов просмотров и 1 миллион лайков в Твиттере/Х.

По сообщениям некоторых обозревателей, это будет самый популярный пост, когда-либо касавшийся сообщений, связанных с видеоиграми.