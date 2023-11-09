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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 813 оценок

Твит, анонсирующий показ трейлера GTA 6, стал самым популярным игровым твитов в истории

monk70
Новости

Чтобы продемонстрировать то бешеное ожидание, которое существует вокруг GTA 6, достаточно взглянуть на цифры, которые фиксирует очень простой пост с анонсом выхода трейлера в декабре, собравший внушительное количество лайков и просмотров.

Как сообщалось в последние несколько часов, подтверждая предыдущую информацию от Bloomberg, Rockstar Games практически анонсировала GTA 6, сообщив, что первый презентационный трейлер будет опубликован в начале декабря, но пока не назвав точную дату.

Это было короткое и лаконичное сообщение, не содержащее ни единого точного упоминания о новой игре: оно не содержит ни изображений, ни логотипа и даже не упоминает конкретного названия новой части, говоря лишь о «следующей Grand Theft Auto».

В общем, это действительно чрезвычайно краткий пост, но его было достаточно, чтобы вызвать энтузиазм у публики, которая годами ждала информации о GTA 6. Это легко демонстрируют цифры, достигнутые за эти несколько часов публикации: пост превысил 100 миллионов просмотров и 1 миллион лайков в Твиттере/Х.

По сообщениям некоторых обозревателей, это будет самый популярный пост, когда-либо касавшийся сообщений, связанных с видеоиграми.

-13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Lanre V

Дальше что? Новость про залайканую новость о залайконом твите?

9
askazanov

Ну надо же чего то хейтерского писать писакам!))))))

0
hamshut
Твит, анонсирующий показал трейлера GTA 6

Емае, что за жестокие опечатки.

7
wianewa

Этим горе новостникам, которые батрачат за бонусы - вообще плевать на качество.

7
Wolfenstein
1
HomeWork

Пацанчики хайпят!

0
Микола Ларионов

Вообще покую.

0
JLSTN

и будет трейлер к очередному ремастеру

0
Protocol10

ок, лови минусец

-7