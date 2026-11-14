Twitch устроит масштабную раздачу GTA 6 Ultimate Edition с 19 по 30 ноября - компания намекнула на более 10 000 копий

Стриминговая платформа Twitch объявила о масштабной раздаче цифровых копий Grand Theft Auto VI в честь предстоящего релиза игры. С 19 по 30 ноября зрители смогут получить бесплатные ключи активации GTA VI: Ultimate Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Акция продлится 12 дней, а новые коды будут разыгрываться ежедневно.

О предстоящей раздаче сообщил генеральный директор Twitch Дэн Клэнси во время презентации TwitchCon San Diego 2026. Позднее информацию подтвердили в официальном блоге платформы. Как отмечает Shacknews, Клэнси пообещал ежедневно раздавать именно Ultimate Edition, причём ключи будут появляться неожиданно во время проведения акции.

Особый интерес вызвала реакция официального аккаунта Twitch на сообщение о предполагаемой раздаче 10 тысяч копий игры. Представители платформы ответили: «А кто сказал, что только 10 000?», намекнув, что количество бесплатных ключей может оказаться значительно больше. Однако точные масштабы акции пока не раскрываются.

Ранее мы уже рассказывали о специальной кампании GTAVI Launch Celebration, в рамках которой зрители Twitch смогут получать тематические значки и эмоции за просмотр трансляций GTA 6 и оформление подписок. Теперь выяснилось, что помимо косметических наград платформа подготовила и раздачу полноценных цифровых копий самой игры.

При этом Twitch пока не объяснила, каким образом будут определяться победители, потребуется ли определённое время просмотра трансляций и какие каналы примут участие в раздаче. Неизвестны также региональные ограничения и точное количество доступных ключей. Дополнительные подробности ожидаются ближе к началу акции.

Напомним, что Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Раздача Twitch стартует одновременно с релизом и завершится 30 ноября.