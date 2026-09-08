Игрокам уже известно, что в GTA 6 предстоит играть за двух персонажей — Джейсона и Лусию, каждый из которых обладает уникальным характером. Джейсон — более мрачный, осторожный и сдержанный, тогда как Лусия — амбициозная, дерзкая и эмоциональная натура. Однако, судя по всему, и геймплей за этих персонажей будет различаться.

Свежая информация о GTA 6 поступила из превью MikeShowSha и беседы с Робом Нельсоном. Эти данные были переведены пользователем El_Pintor64 на сабреддите r/GTA, а также освещены в новом видео блогера TGG. Итак, у Джейсона и Лусии в GTA 6 будут разные боевые стили. Лусия действует более технично и ловко, специализируясь на кикбоксинге и смешанных единоборствах. Джейсон же предпочитает стиль уличного бойца, полагаясь на мощные удары и грубую силу. Это обеспечивает разнообразие механик ближнего боя в зависимости от того, за кого из персонажей вы играете.

Более того, в определённых ситуациях игроки смогут отдавать конкретные команды своим напарникам, управляемым искусственным интеллектом. Известно, что ИИ-напарники способны оценивать обстановку во время погонь и ограблений, но игроки также смогут давать им «контекстные указания». Например, Джейсон может скомандовать управляемой ИИ Лусии поторопиться — в ответ она прибавит скорости и начнет агрессивно маневрировать в потоке машин. Эта функция сделает взаимодействие с напарниками гораздо более глубоким и вариативным в напряжённых ситуациях.