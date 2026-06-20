У GTA 6 проблемы с производительностью? Отвечают Digital Foundry

Недавнее обновление официального сайта Rockstar Games принесло не только анонс предварительного заказа GTA 6, но и новый короткий ролик, встроенный в фон сайта.

Этот десятисекундный ролик демонстрирует захватывающую ночную панораму Вайс-Сити с обширным заливом в центре кадра. Хотя кадр впечатляет огромным количеством деталей — от теннисных кортов на переднем плане до небоскрёбов, возвышающихся вдали, — внимательные фанаты заметили поразительную аномалию.

Колесо обозрения, расположенное на другой стороне водохранилища, совершенно не отражается в поверхности воды, в то время как все окружающее пространство создаёт чёткое световое отражение.

Технические эксперты немедленно приступили к анализу явления, рассматривая его как захватывающий пример усилий Rockstar по оптимизации и поддержанию плавной работы на консолях текущего поколения. На основе опубликованного фрагмента было подтверждено, что GTA 6 использует гибридную систему отражений, сочетающую продвинутую трассировку лучей с традиционной, менее требовательной технологией отражений в экранном пространстве (SSR).

Использование трассировки лучей на воде отчётливо видно, поскольку игра безупречно воспроизводит геометрию удалённых зданий, но для снижения нагрузки на графическую систему разработчикам пришлось применить некоторые упрощения — например, отражённое изображение заметно ярче, чем его реальный источник.

Отсутствие зеркального отражения для упомянутого колеса обозрения является прямым результатом агрессивного сокращения бюджета GPU. Движок RAGE использует механизмы, позволяющие системе трассировки лучей выборочно выбирать объекты и полностью исключать определённые элементы окружающей среды из процесса рендеринга отражений.

Хотя карусель расположена на том же расстоянии от камеры, что и окружающие небоскрёбы, вероятно, она не была отмечена как приоритетная задача в коде игры. Интересно, что традиционная технология SSR, которая в новой GTA служит лишь средством заполнения пробелов по краям экрана, также не была настроена для обработки этого конкретного элемента городской архитектуры.