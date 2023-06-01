У инсайдера плохие новости о новой версии GTA Online для GTA 6 - издательство опять решило сэкономить ©

Известный в GTA-сообществе информатор утверждает, что Take-Two Interactive отказалась реализовать в Grand Theft Auto 6 решение, которое могло бы значительно улучшить многопользовательский геймплей.

В сети появились разочаровывающие и, к сожалению, вполне правдоподобные слухи, касающиеся Grand Theft Auto 6. Ведь такого действительно ждешь от этого издательства.

Источником является инсайдер Tez2, который имеет неплохую репутацию среди поклонников студии Rockstar. По его словам, Take-Two отказалась от идеи использования выделенных серверов в онлайн-версии GTA 6.

Таким образом, многопользовательский режим в следующей части серии будет использовать те же peer-to-peer соединения, что и Grand Theft Auto Online и Red Dead Online. Это означает, что не будет одного центрального сервера, где все будет просчитываться — структура сети будет распределена по всем устройствам игроков.

Причиной отказа Take-Two от идеи выделенных серверов для GTA 6 была названа стоимость. Действительно - peer-to-peer дешевле, хотя возникает вопрос, требует ли серия, зарабатывающая такие сумасшедшие деньги (продажи "пятерки" недавно превысили 180 миллионов копий), подобной экономии.

На GTAForums реакция на эти сообщения была довольно негативной, хотя есть и голоса, утверждающие, что все будет не так уж плохо. Rockstar Games постоянно совершенствует свои онлайновые системы, чтобы свести к минимуму проблемы, характерные для игр, не использующих выделенные серверы. В этом отношении RDR Online уже была явно лучше, чем GTA Online, и можно ожидать, что GTA 6 продолжит эту эволюцию.

До сих пор неизвестно, когда выйдет Grand Theft Auto 6. Однако недавний финансовый отчет Take-Two Interactive предполагает, что выход GTA 6 состоится в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.