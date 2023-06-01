У инсайдера плохие новости о новой версии GTA Online для GTA 6 - издательство опять решило сэкономить

Известный в GTA-сообществе информатор утверждает, что Take-Two Interactive отказалась реализовать в Grand Theft Auto 6 решение, которое могло бы значительно улучшить многопользовательский геймплей.
В сети появились разочаровывающие и, к сожалению, вполне правдоподобные слухи, касающиеся Grand Theft Auto 6. Ведь такого действительно ждешь от этого издательства.
Источником является инсайдер Tez2, который имеет неплохую репутацию среди поклонников студии Rockstar. По его словам, Take-Two отказалась от идеи использования выделенных серверов в онлайн-версии GTA 6.
Таким образом, многопользовательский режим в следующей части серии будет использовать те же peer-to-peer соединения, что и Grand Theft Auto Online и Red Dead Online. Это означает, что не будет одного центрального сервера, где все будет просчитываться — структура сети будет распределена по всем устройствам игроков.
Причиной отказа Take-Two от идеи выделенных серверов для GTA 6 была названа стоимость. Действительно - peer-to-peer дешевле, хотя возникает вопрос, требует ли серия, зарабатывающая такие сумасшедшие деньги (продажи "пятерки" недавно превысили 180 миллионов копий), подобной экономии.
На GTAForums реакция на эти сообщения была довольно негативной, хотя есть и голоса, утверждающие, что все будет не так уж плохо. Rockstar Games постоянно совершенствует свои онлайновые системы, чтобы свести к минимуму проблемы, характерные для игр, не использующих выделенные серверы. В этом отношении RDR Online уже была явно лучше, чем GTA Online, и можно ожидать, что GTA 6 продолжит эту эволюцию.
До сих пор неизвестно, когда выйдет Grand Theft Auto 6. Однако недавний финансовый отчет Take-Two Interactive предполагает, что выход GTA 6 состоится в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.
"Rockstar Games постоянно совершенствует свои онлайновые системы, чтобы свести к минимуму проблемы, характерные для игр, не использующих выделенные серверы"
При этом онлайн ГТА до сих пор работает довольно через задницу, а ему уже 10 лет почти
На игроков все так же вешают унитазы через каждые 3 сессии? И миллиард запросов от несуществующих персонажей на русском?
Такое бывает. На меня вот пару дней назад обиделся читак, потому что я его зарепортил и проголосовал за кик. Так он начал с помощью читов преследовать меня по сессиям и убивать то так, то так. Пришлось игру перезапускать, тогда его слежка пропала.
Но я говорил о другом, само техническое состояние онлайна херовое
Если опять p2p то новый онлайн будет опять помойкой читерской.
Опять придётся в сессии по приглашению играть xD
И я так понимаю из за peer-to-peer в gta online, на ps4 и xbox one фпс падает до неиграбельных 15 фпс, да и на пк не так все идеально по крайне мере не на самом мощном железе, дак и щё там и античит, у меня например игра замирает именно каждые 20 минут где то, на любых настройках(00 в любых местах где вообще пустота, и это при этом в закрытой сессии где только я.
За наплевать на ваш онлайн. Игру давайте уже