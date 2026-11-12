У владельцев Xbox меньше - Rockstar невольно устроила консольное противостояние из-за размеров плаката GTA 6

Пока одни фанаты готовятся к запуску GTA 6, другие уже изучают содержимое физических изданий игры. И обнаружили неожиданную разницу между версиями для PlayStation 5 и Xbox Series X|S: плакат в коробке с игрой для консоли Sony заметно больше, чем у обладателей Xbox.

Необычная ситуация связана с тем, что Rockstar Games отказалась от традиционных дисков: вместо них в коробках лежат коды для загрузки игры. Поэтому первые покупатели уже получают свои экземпляры и могут рассмотреть коллекционные материалы до официального выхода. Сама GTA 6 занимает более 200 ГБ, так что ранняя доставка позволяет заранее подготовить консоль к запуску.

Главным предметом обсуждения неожиданно стал именно плакат. Никаких эксклюзивных миссий или дополнительного игрового контента владельцы PS5 не получили — просто бумажный бонус оказался крупнее. Для поклонников серии, привыкших собирать карты и другие вложения из коробочных изданий Grand Theft Auto, разница вполне заметная.

Игроки уже шутят, что это и есть то самое преимущество PlayStation, о котором стоило говорить в контексте сотрудничества Sony и Rockstar. Владельцам Xbox остаётся смириться с тем, что в этот раз им досталась версия игры с уменьшенным масштабом коллекционирования. Видимо, даже в борьбе за Леониду у PlayStation есть небольшое, но вполне осязаемое преимущество — буквально на несколько сантиметров.