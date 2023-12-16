Уборщик офиса Rockstar сообщил дату выхода GTA VI

Подробности о долгожданной игре Grand Theft Auto 6 (GTA 6) продолжают появляться, вызывая бурные дискуссии. Недавно в социальных сетях появилась информация от человека, утверждающего, что работал в офисе Rockstar в Лондоне и видел некоторые материалы, связанные с игрой. Однако вскоре после публикации, пользователь удалил свой пост на Reddit. Информацию предоставил портал Metro.

По словам уборщика, работавшего в офисе в течение шести месяцев, он случайно заметил “огромную” карту игры на мониторе одного из разработчиков, а также видел арт с надписью “Сентябрь 2025 года”. Это вызвало массу обсуждений, и сеть заполнилась новыми домыслами и предположениями о возможной дате выхода игры.

Среди других деталей, утвержденных уборщиком, были описания сцен из игры, включая одну с Люсией и Джейсоном, грабящими магазин. Однако некоторые данные, такие как использование слова “ликер”, вызвали недоверие у сообщества, поскольку они кажутся неправдоподобными в американском контексте.

Слова уборщика вызвали смешанные реакции, поскольку он утверждает, что не подписывал соглашение о неразглашении (NDA), что выглядит маловероятным при работе над таким секретным проектом. Тем не менее, пользователь предоставил некоторые подробности, которые могут быть интерпретированы как подтверждение его пребывания в офисе.