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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 277 оценок

Уборщик офиса Rockstar сообщил дату выхода GTA VI

Simple Jack
Новости

Подробности о долгожданной игре Grand Theft Auto 6 (GTA 6) продолжают появляться, вызывая бурные дискуссии. Недавно в социальных сетях появилась информация от человека, утверждающего, что работал в офисе Rockstar в Лондоне и видел некоторые материалы, связанные с игрой. Однако вскоре после публикации, пользователь удалил свой пост на Reddit. Информацию предоставил портал Metro.

По словам уборщика, работавшего в офисе в течение шести месяцев, он случайно заметил “огромную” карту игры на мониторе одного из разработчиков, а также видел арт с надписью “Сентябрь 2025 года”. Это вызвало массу обсуждений, и сеть заполнилась новыми домыслами и предположениями о возможной дате выхода игры.

Среди других деталей, утвержденных уборщиком, были описания сцен из игры, включая одну с Люсией и Джейсоном, грабящими магазин. Однако некоторые данные, такие как использование слова “ликер”, вызвали недоверие у сообщества, поскольку они кажутся неправдоподобными в американском контексте.

Слова уборщика вызвали смешанные реакции, поскольку он утверждает, что не подписывал соглашение о неразглашении (NDA), что выглядит маловероятным при работе над таким секретным проектом. Тем не менее, пользователь предоставил некоторые подробности, которые могут быть интерпретированы как подтверждение его пребывания в офисе.

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-13
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Footmob

Осталось только к гадалке обратиться, чтобы она картами таро определила дату выхода игры. А ну и че там звезды говорят? Астрономов еще не подключили для определения времени выхода ГТА 6?

5
Mr Malfoy

Чувак, не поверишь!

Я вчера пил чай и, по гуще на дне чашки, расшифровал дату выхода ГТА 6! Сенсация!

-1
nikito_os 94

вот вот ещё совсем скоро ворона должна нашептать точную дату выхода гта 6.

0
Magistros

Это что, новая рубрика PG Панорама?

2
TwoShazam

Тонко

0
Гена Транквилизатор

Чистил сортир и в нем была дата релиза

1
nikito_os 94

кто-то чисто случайно какахой вымазал, и слил дату выхода гта 6.

0
Rorschach93

самим не смешно?

1
kazak119

не удивляюсь что так и будет)

1
Raf9111

Капец, иа панорама и сюда докатилась…

1
ALEX-220

и что? я и так примерно и предполагаю либо весна либо осень все

1
AlanGarner

Ну наконец-то проверенные источники подъехали

0
kotasha

Не думаю xnj это они будут это форсить всем кому попало.

0
Augustus Pablo

теперь надо успеть обновить Пк пока Китай на Тайвань не напал, а то сразу будет цены x10 =)

0
Vitykin

— Пейн, я тег панорама не вижу!

— А его тут и нет!

0
Eclair_93

Ничего не перепутали? Это у Близзард уборщики обычно аддоны к ВоВ сливали))) Тут другая игра)))

-1
Wing42

Этим уборщиком был Simple JAck.

-2
Богдан Мастдаев

Сестра брата дяди кореша тещи папы деда сказала, что троюродный брат прабабкиной внучки слышал, что знакомый друга брата его бабушки сказал, что в GTA 6 будет огромная карта.

-3
VIGITAL ART

К 25 году уже допилят старфилд,все в него играть будем.

-3