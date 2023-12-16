Уборщик офиса Rockstar сообщил дату выхода GTA VI

Подробности о долгожданной игре Grand Theft Auto 6 (GTA 6) продолжают появляться, вызывая бурные дискуссии. Недавно в социальных сетях появилась информация от человека, утверждающего, что работал в офисе Rockstar в Лондоне и видел некоторые материалы, связанные с игрой. Однако вскоре после публикации, пользователь удалил свой пост на Reddit. Информацию предоставил портал Metro.
По словам уборщика, работавшего в офисе в течение шести месяцев, он случайно заметил “огромную” карту игры на мониторе одного из разработчиков, а также видел арт с надписью “Сентябрь 2025 года”. Это вызвало массу обсуждений, и сеть заполнилась новыми домыслами и предположениями о возможной дате выхода игры.
Среди других деталей, утвержденных уборщиком, были описания сцен из игры, включая одну с Люсией и Джейсоном, грабящими магазин. Однако некоторые данные, такие как использование слова “ликер”, вызвали недоверие у сообщества, поскольку они кажутся неправдоподобными в американском контексте.
Слова уборщика вызвали смешанные реакции, поскольку он утверждает, что не подписывал соглашение о неразглашении (NDA), что выглядит маловероятным при работе над таким секретным проектом. Тем не менее, пользователь предоставил некоторые подробности, которые могут быть интерпретированы как подтверждение его пребывания в офисе.
Осталось только к гадалке обратиться, чтобы она картами таро определила дату выхода игры. А ну и че там звезды говорят? Астрономов еще не подключили для определения времени выхода ГТА 6?
Чувак, не поверишь!
Я вчера пил чай и, по гуще на дне чашки, расшифровал дату выхода ГТА 6! Сенсация!
вот вот ещё совсем скоро ворона должна нашептать точную дату выхода гта 6.
Это что, новая рубрика PG Панорама?
Тонко
Чистил сортир и в нем была дата релиза
кто-то чисто случайно какахой вымазал, и слил дату выхода гта 6.
самим не смешно?
не удивляюсь что так и будет)
Капец, иа панорама и сюда докатилась…
и что? я и так примерно и предполагаю либо весна либо осень все
Ну наконец-то проверенные источники подъехали
Не думаю xnj это они будут это форсить всем кому попало.
теперь надо успеть обновить Пк пока Китай на Тайвань не напал, а то сразу будет цены x10 =)
— Пейн, я тег панорама не вижу!
— А его тут и нет!
Ничего не перепутали? Это у Близзард уборщики обычно аддоны к ВоВ сливали))) Тут другая игра)))
Этим уборщиком был Simple JAck.
Сестра брата дяди кореша тещи папы деда сказала, что троюродный брат прабабкиной внучки слышал, что знакомый друга брата его бабушки сказал, что в GTA 6 будет огромная карта.
К 25 году уже допилят старфилд,все в него играть будем.