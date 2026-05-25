Угон автомобилей в GTA 6 может стать сложнее: баг в GTA Online намекает на новую функцию

То, что выглядит как временный баг в Grand Theft Auto Online, возможно, раскрыло одну из новых функций, которые появятся в Grand Theft Auto 6 после выхода игры на PS5 и Xbox Series X/S 19 ноября. В многопользовательском режиме, связанном с Grand Theft Auto V, упоминается механика, отсутствующая в той игре, но она фигурировала среди новых функций новой Grand Theft Auto в утечке информации, произошедшей четыре года назад.

Странность в GTA Online заметил пользователь "Ok-Oil-8903" с сабреддита r/GTA6. Это описание одной из частей автомобиля, которое явно является ошибкой, поскольку попытки воспроизвести это при покупке нового автомобиля или других машин не увенчались успехом. Речь идёт о Coquette D10, которую можно получить в автомастерской. При её модификации опция «солнцезащитные шторки» отображала не обычное описание, а следующее: «Идентификационный номер транспортного средства — это уникальный код, используемый для идентификации каждого транспортного средства. Он уже удалён из автомобиля».

Этот идентификационный номер отсутствует в GTA Online, по крайней мере, пока. Более того, Coquette D10 — один из автомобилей, показанных в трейлерах Grand Theft Auto VI. Описание солнцезащитных шторок, которое увидел этот пользователь, может, по предположению, быть остатком описания автомобиля в GTA 6.

Утечка информации от сентября 2022 года упоминала систему идентификации, в рамках которой неигровые персонажи могли бы делиться с полицией информацией о внешнем виде главных героев и их автомобилей, такой как цвет и номерной знак. По словам упомянутого пользователя Reddit, идентификационный номер транспортного средства (VIN) будет частью этой системы. Это означает, что при угоне автомобиля или другого транспортного средства в GTA 6 полиция будет следить за ним, чтобы идентифицировать его, пока не изменится VIN-номер.

Или, возможно, они просто добавят эту систему в GTA Online через обновление. Этого нельзя исключать, поскольку Take-Two, материнская компания Rockstar Games, подтвердила, что многопользовательский режим Grand Theft Auto 5 будет существовать после выхода GTA 6.