История с предполагаемой утечкой 209 ГБ файлов Grand Theft Auto VI для Xbox получила неожиданное продолжение. Разработчик под ником Lucas (@0xVasconcelos), изучивший отдельные компоненты опубликованного архива, сообщил, что в нём отсутствует не только основной исполняемый файл игры, но и важные системные библиотеки, необходимые для работы консольного программного обеспечения. Это может существенно осложнить попытки запустить GTA VI на персональных компьютерах.

Напомним, что ранее Cyberleek заявил о распространении через BitTorrent предположительно полной ноябрьской сборки GTA VI для Xbox. При этом основной исполняемый EXE-файл был намеренно исключён из раздачи. Его досрочную публикацию Cyberleek связал с достижением рыночной капитализации собственного криптовалютного токена в размере 15 миллионов долларов.

Однако, судя по новым сведениям, получение недостающего исполняемого файла может оказаться лишь частью проблемы.

Lucas, имеющий опыт разработки программного обеспечения, рассказал, что при изучении системных компонентов предполагаемой утечки обнаружил отсутствие каталога EmbeddedXvd, связанного с зашифрованным контейнером gameos.xvd. По его объяснению, этот компонент содержит сокращённую версию ядра Windows NT, драйверы и системные DLL-библиотеки, используемые программной средой Xbox.

Я изучил файлы и обнаружил, что отсутствует не только основной исполняемый файл. Также полностью отсутствует папка EmbeddedXvd, которая находится внутри gameos.xvd, но он полностью зашифрован. Этот файл содержит урезанное ядро NT, драйверы и системные DLL-библиотеки. Портировать игру без него возможно, но это займёт больше времени, чем обычно. При наличии оригинальных DLL на это могло бы уйти меньше суток.

В последующем обсуждении разработчик уточнил, что без EmbeddedXvd придётся искать совместимые системные библиотеки. По его мнению, часть необходимых компонентов потенциально можно заменить средствами Windows или библиотеками из ранее полученных файлов Xbox One. Однако оценить реальные сроки такой работы пока затруднительно.

Отдельное препятствие связано с графическими технологиями. В ответах на публикацию пользователи обратили внимание на особенности консольной реализации DirectX 12, которая отличается от стандартной компьютерной версии. Lucas признал, что ранее работал с D3D11.X, но не располагал собственными образцами игр на D3D12.X, поэтому пока не знает всех особенностей этой реализации.

При этом разработчик отдельно пояснил, что не скачивал непосредственно игровые ресурсы GTA VI. Его выводы основаны на изучении относящихся к Xbox файлов AppxManifest и gameos.xvd.

Таким образом, даже если Cyberleek действительно опубликует недостающий EXE-файл, это ещё не означает, что предполагаемую консольную сборку GTA VI удастся немедленно запустить на ПК. Для этого могут потребоваться дополнительные системные компоненты и адаптация программной среды Xbox.

Впрочем, подлинность опубликованного архива по-прежнему не получила независимого подтверждения, а оценки разработчика Lucas остаются предварительными.