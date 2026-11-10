Утечка информации о физическом издании GTA 6 для Xbox указывает на возможные преимущества перед версией для PS5

На обратной стороне розничной упаковки GTA 6 для Xbox обнаружили упоминания поддержки Dolby Vision и Dolby Atmos. Это может стать небольшим техническим преимуществом версии для консолей Microsoft перед PlayStation 5.

Фотографией коробки поделился инсайдер videotech. Согласно указанной информации, владельцы Xbox Series X|S смогут использовать Dolby Vision для HDR-изображения и Dolby Atmos для пространственного звучания.

Dolby Vision использует динамические метаданные, позволяющие оптимизировать яркость и цветопередачу отдельно для каждой сцены. В определённых условиях это обеспечивает более точное отображение изображения по сравнению со стандартным HDR10, который используется на PS5.

У консолей Sony пока нет поддержки Dolby Vision в играх, поэтому владельцам PlayStation придётся довольствоваться HDR10. При этом телевизоры от Sony и LG нередко продвигают Dolby Vision в качестве одного из ключевых преимуществ своих моделей.

Не всё так однозначно и со звуком. Xbox Series X|S получат поддержку Dolby Atmos, тогда как на PS5 технология появилась ещё в сентябре 2023 года. Однако игры для консолей Sony в первую очередь адаптируются под фирменную систему Tempest 3D AudioTech, а уже затем звук преобразуется для вывода через Atmos. В зависимости от реализации результат может оказаться не хуже, а иногда и лучше решения Microsoft.

Впрочем, обнаруженные особенности вряд ли существенно повлияют на разницу в предзаказах между платформами. Ранее утечки указывали, что PS5 Pro может получить более высокую частоту кадров или обновления экрана. При этом производительность GTA 6 на базовой PS5 и Xbox Series X, по прогнозам аналитиков, будет примерно сопоставимой.