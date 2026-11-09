Утечка по GTA 6 раскрывает возможные внутриигровые телешоу: десятки эпизодов и музыкальных фрагментов

В преддверии выхода GTA 6, запланированного на 19 ноября 2026 года, в сети появились подробности о нескольких неанонсированных внутриигровых телешоу. Информацией поделился пользователь nima02l в социальной сети X; по его словам, эти материалы охватывают большую часть телевизионного контента, который будет представлен в грядущем проекте Rockstar Games.

Судя по утечке, в игре как минимум два шоу: полицейская драма и ситком. Хотя в списке фигурирует множество названий, относящихся к отдельным сценам или музыкальным фрагментам, компания Rockstar пока не подтвердила, войдут ли эти программы в финальную версию игры.

Первое шоу — полицейская драма; судя по названиям, в нем будут показаны различные операции правоохранительных органов и расследования. Среди упомянутых эпизодов — «Barnyard Blue Theme», «FIB Wide Sweep», «Henhouse Is Seized», «Hold the Line Jackie», «Badger Raid in Seventy Nine» и «Best Policing Is No Policing».

Согласно публикации, всего в полицейском шоу насчитывается 30 фрагментов, однако в утёкших материалах представлены только 18 из них. Упоминания FIB (аналог ФБР) и полицейских операций указывают на то, что в шоу могут фигурировать вымышленные правоохранительные структуры вселенной GTA.

Вторая программа — ситком под названием «TJS». В списке упоминаются такие персонажи, как Хью, Миа, Клинт, Ванда, Вилли и Бутч, что говорит о наличии в шоу сквозного сюжета, объединяющего этих героев.

Среди названий, связанных с ситкомом, значатся «Cameltoes Movie Trailer», «Meeting the Wangs», «Willy Takes the Final Shot» и «Big Game Montage». Некоторые пункты содержат грубоватые шутки, что позволяет предположить, что шоу будет выдержано в сатирическом стиле, характерном для предыдущих частей серии Grand Theft Auto.

По словам пользователя nima02l, утёкшие материалы охватывают большую часть телевизионного контента, но не являются полным списком.