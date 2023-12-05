Утечка трейлера GTA 6 вызвала чувство разочарования у разработчиков из Rockstar

Вечером произошла утечка трейлера GTA 6, что заставило Rockstar опубликовать официальную его версию более чем на 12 часов раньше запланированного срока, по которому премьера должна была состояться сегодня вечером. Как часто случается, когда речь идет о крупных утечках, люди, которые планировали показать трейлер каким-то определенным образом, испытали сильное чувство разочарования,
Пожалуй, лучше всего это чувство выразил Ллойд Нотт, ведущий VFX-художник Rockstar, который просто написал в твиттере: "Это *** отстой", но некоторые из их коллег выразились несколько более вежливо.
Эми Хартли, руководитель отдела анимации в Rockstar North, также выразила свое недовольство в сети, но отнеслась к этому немного мягче, чем ее коллега: "Немного раньше, чем ожидалось, но вот он, друзья! Я очень горжусь всеми, кто работает над этой игрой, она будет невероятной!".
Старший игровой дизайнер Фил Беверидж считает, что "было бы здорово сделать это сразу со всеми вами". Старший игровой аниматор Хавьер Альтман поддержал эту идею: "Я надеялся завтра впервые посмотреть это вместе со своими товарищами по команде и коллегами. Я считаю, что мы заслужили этот момент". Другие разработчики тоже высказались по поводу утечки, что говорит о том, что в студии есть много недовольства, пусть и с благими намерениями.
Несколько разработчиков, включая Альтмана и Нотта, призвали фанатов наслаждаться трейлером, но они не первые в индустрии, кто говорит о том, что это досадная ситуация. Когда информация о том, что трейлер уже в пути, появилась в прошлом месяце, руководитель сообщества Halo Джон Джунишек написал в своем твиттере, что сочувствует разработчикам Rockstar, чей тяжелый труд был раскрыт раньше времени.
В комментариях пользователи выразили благодарность и поздравили разработчиков GTA 6 с проделанной работой. Теперь осталось дождаться наступления 2025 года, чтобы насладиться игровым процессом.
Не надо было анонсировать дату показа трейлера, молча выпустили и всё.
Молча можно выпустить saints row starfield, игру которую разрабатывали 11 лет нет не получится, это так не работает. С другой стороны чем смысл тянуть время с показом.
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Надеюсь со второй частью трейлера именно так и поступят.
А уже всё, игра анонсирована, поэтому все эти анонсы анонсов трейлера не имеют смысла. В следующем году можно геймплейный трейлер показать, а также опубликовать пачку скриншотов и артов.
Под молча я имею в виду без этих анонсирующих баннеров за несколько дней до показа трейлера, в случае с GTA это вообще не имеет смысла. Достаточно опубликовать трейлер и люди сами сообщат об этом событии всему интернету.
Теперь можно целый год обсасывать каждый пиксель трейлера и постить новости.
Жди на бг
А люди разочарованы играть в гта 5 на 3х поколениях консолей, ну ничего мы же терпим. А трейлер могли бы не выпускать в этом году, раз уж релиз запланирован на 2025
У Зельника дырочка в кармане растет. Надо показатели срочнот выправлять. Вот и как бе анонс...
Поддерживаю. Я морально настраивался посмотреть в прямом эфире
Да, эта мания сливать в интернет всё что надо и не надо только портит всю ламповость гик культуры. Столько посиделок, стримов, и тд можно было устроить, вместе с друзьями посмотреть и тд. А в итоге просто изза какого то рандома это в очередной слив превратилось, даже само по себе слив звучит как будто праздник в унитаз спустили. Перед е3 тоже самое постоянно, вместо того чтобы каждый раз новым анонсам удивляться, всё прямо перед шоу сливают в интернет всё время
И на ПГ довны хвалят все эти сливы :))
Ну малолетние додики и нонконформисты этого не понимают.
в свое время было круто что не было инфы про Киану в кп77. вот где был контент с дропом трейлера, эт было прям круто)
Столько посиделок, стримов, и тд можно было устроит..., серьезно ради 1:30 минутного трейлера?
Так сегодня кучу блогеров собирались стримить показ трейлера
вызвала чувство разочарования
А какое разочарование вызвал сам трейлер.....
Сейчас куча бредовых статей о ГТА ))))
Было бы о чем переживать.
Зачем вы расстраиваете Рокстар, они же никогда нас не подводили.
А как же сюжетные дополнения в угоду онлайну…
Ну сюжетку никто не обещал.это влажные фантазии фанатов. Они говорили мб будет, а мб нет. Сюжетку онлайна хорошо развили зато
И тебе хоть что нибудь запомнилось в сюжете онлайна? А мне вот что-то нет, кроме летающего велосипеда и постоянных читеров в миссиях.
Ну сидипроджект тоже нас никогда не подводили, до выхода киберпанка
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, там нету логотипа рокстаров да?)
Сам трейлер вызвал ещё большее чувство разочарования, чем его слив.
А я рад. Не люблю этот пафос с которым обычно представляют игровые проекты. Главное что трейлер сочный
даже несмотря на слив показатели космические. смешно становится когда кто то говорит про успех балдургея или киберпанка
БГ3 популярнее был и будет
Бг3 такая популярность и не снилась, а если бы она выходила не в этом году а в 2025 как ГТА твою бы любимую и супер популярную БГ 3 быстренько бы перенесли на 2026
В этом плане бесезда лучше большинства компания трейлеры и все такое за полгода до выхода игры. А не за пару лет до
эммм, анонс тес 6 которому 5 лет уже для тебя шутка?
Кто-то запортачил прогрев гоев, бозе, какая досада.
Руки оборвать тем кто слил, ребята старались, да возможно долго 10 лет ждали, но давайте будем реалистами помимо GTA у них ещё RDR, и если вы не забыли после GTA 5 они выкатили сочную RDR 2, и начали работать дальше над GTA 6, а какой то даже слов не придумали взял и слил всю малину, ни какого уважения к разрабам, людям лишь бы побыстрей, есть такая поговорка "поспешишь людей насмешишь" разрабы молодцы что затянули с GTA 6, зато получим саму масштабную игру в мире, а не как другие разрабы "привет Киберпанку"
За что чела дизите? Пусть роки и не контора святых, зато они кропотливо подходят к своей работе и каждый свой проект выпускают в наилучшем техническом исполнении на релизе. Или вам надо как с киберпанком? Определитесь уже.
а, да? мне кажется люди быстро забывают подобные вещи, если это угодно обществу. рдр2 принято хвалить, значит забудем что на релизе была беда с оптимизоном и вообще не запускалась) будем считать что этого не было
https://www.playground.ru/red_dead_redemption_2/news/eto_proval_chislo_problem_s_pk_versiej_red_dead_redemption_2_zashkalivaet-511753
и как же можно было забыть про то что огромная компания с огромным штатом разработчиков сами не смогли решить проблему долгих загрузок
Было дело, но быстро всё поправили и не сравнивай серию GTA и RDR, RDR вообще не должно было быть на ПК, "вспомним первую часть" вторую выпустили из за того что она стала масштабной, и плохая оптимизация не навредила ей, игру быстро доработали, ещё раз скажу "привет Киберпанку" CD PROJEKT так раскручивали свой "шедевр" из каждого чайника орали Киберпанк это бомба, бомба? только замедленного действия у них ушло 3 года чтобы допилить игру и вуаля хавайте ребята сегодня Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 3 мать его года, RDR 2 роки привели в чувства за несколько месяцев, по крайней мере я прошёл игру через 2 месяца после релиза.
Вывод: лучше пусть игру делают 10 лет и качественно, нежели за пару лет вывалить шлак. "CD PROJEKT не хватило 8 лет игру доработать, напомню анонс был в 2012, а игру выпустили в 2020 на релизе игра была как альфа билд"