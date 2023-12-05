Утечка трейлера GTA 6 вызвала чувство разочарования у разработчиков из Rockstar

Вечером произошла утечка трейлера GTA 6, что заставило Rockstar опубликовать официальную его версию более чем на 12 часов раньше запланированного срока, по которому премьера должна была состояться сегодня вечером. Как часто случается, когда речь идет о крупных утечках, люди, которые планировали показать трейлер каким-то определенным образом, испытали сильное чувство разочарования,

Пожалуй, лучше всего это чувство выразил Ллойд Нотт, ведущий VFX-художник Rockstar, который просто написал в твиттере: "Это *** отстой", но некоторые из их коллег выразились несколько более вежливо.

Эми Хартли, руководитель отдела анимации в Rockstar North, также выразила свое недовольство в сети, но отнеслась к этому немного мягче, чем ее коллега: "Немного раньше, чем ожидалось, но вот он, друзья! Я очень горжусь всеми, кто работает над этой игрой, она будет невероятной!".

Старший игровой дизайнер Фил Беверидж считает, что "было бы здорово сделать это сразу со всеми вами". Старший игровой аниматор Хавьер Альтман поддержал эту идею: "Я надеялся завтра впервые посмотреть это вместе со своими товарищами по команде и коллегами. Я считаю, что мы заслужили этот момент". Другие разработчики тоже высказались по поводу утечки, что говорит о том, что в студии есть много недовольства, пусть и с благими намерениями.

Несколько разработчиков, включая Альтмана и Нотта, призвали фанатов наслаждаться трейлером, но они не первые в индустрии, кто говорит о том, что это досадная ситуация. Когда информация о том, что трейлер уже в пути, появилась в прошлом месяце, руководитель сообщества Halo Джон Джунишек написал в своем твиттере, что сочувствует разработчикам Rockstar, чей тяжелый труд был раскрыт раньше времени.

В комментариях пользователи выразили благодарность и поздравили разработчиков GTA 6 с проделанной работой. Теперь осталось дождаться наступления 2025 года, чтобы насладиться игровым процессом.