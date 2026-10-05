Утечка в Spotify раскрыла новых исполнителей саундтрека GTA 6 - в игре появятся треки от Cardi B и Fuerza Regida

В музыкальном сервисе Spotify произошла неожиданная утечка, раскрывающая часть официального саундтрека Grand Theft Auto 6. На обновленной странице альбома игры пользователи успели заметить имена двух новых исполнителей мирового уровня, прежде чем карточки треков были быстро скрыты администрацией.

Согласно зафиксированным метаданным, в официальный плейлист новинки войдут треки от популярной американской рэп-исполнительницы Cardi B и калифорнийско-мексиканской группы Fuerza Regida, исполняющей современную латиноамериканскую городскую музыку:

Трек №10: композиция в исполнении группы Fuerza Regida;

композиция в исполнении группы Fuerza Regida; Трек №19: трек за авторством Cardi B.

По мнению инсайдеров и датамайнеров, оба трека создавались эксклюзивно для радиостанций штата Леонида. Появление данных в базе Spotify свидетельствует о том, что Rockstar Games готовится выпустить официальный сборник или представить первые синглы в самое ближайшее время в рамках предрелизной промо-кампании.

Пока внимание меломанов приковано к музыкальным утечкам, остальная часть игрового сообщества продолжает разбирать графические детали игры — напомним, ранее в сети активно обсуждали анатомию персонажей в GTA 6:

Официальный релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S — до выхода самого ожидаемого блокбастера десятилетия остается чуть больше месяца.