Утекший трейлер Grand Theft Auto 6 оказался очевидной подделкой

Вчера Rockstar сообщила, что дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 будет выпущен 5 декабря. И, как вы уже догадались, кто-то выложил якобы утекшую версию трейлера. Однако это очевидная подделка.

Итак, без лишних слов представляем вашему вниманию фальшивый трейлер GTA 6.

В этом трейлере представлены сцены из кинематографического трейлера Watch_Dogs 2. Мало того, рассказчик за кадром звучит как ИИ.

Также появился еще один слух, согласно которому игра не будет выпущена одновременно на консолях и ПК. Этот слух - всего лишь спекуляция и не более того. Он не заслуживает никакого доверия, а у человека, который его создал, нет никаких источников внутри Rockstar или Take-Two. Это просто догадка на основе истории Rockstar. Ни для кого не секрет, что Rockstar относилась к PC-геймерам как к гражданам третьего мира. Почти все ее игры при запуске обходили ПК стороной и выходили сначала на консолях. Так что да, GTA 6 может не выйти на ПК в момент запуска.

В 2022 году в сеть просочились несколько ранних геймплейных видео из альфа-версии игры. Поэтому будет интересно посмотреть, насколько лучше будет выглядеть игра в официальном дебютном трейлере.