Утекший трейлер Grand Theft Auto 6 оказался очевидной подделкой

Вчера Rockstar сообщила, что дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 будет выпущен 5 декабря. И, как вы уже догадались, кто-то выложил якобы утекшую версию трейлера. Однако это очевидная подделка.
Итак, без лишних слов представляем вашему вниманию фальшивый трейлер GTA 6.
В этом трейлере представлены сцены из кинематографического трейлера Watch_Dogs 2. Мало того, рассказчик за кадром звучит как ИИ.
Также появился еще один слух, согласно которому игра не будет выпущена одновременно на консолях и ПК. Этот слух - всего лишь спекуляция и не более того. Он не заслуживает никакого доверия, а у человека, который его создал, нет никаких источников внутри Rockstar или Take-Two. Это просто догадка на основе истории Rockstar. Ни для кого не секрет, что Rockstar относилась к PC-геймерам как к гражданам третьего мира. Почти все ее игры при запуске обходили ПК стороной и выходили сначала на консолях. Так что да, GTA 6 может не выйти на ПК в момент запуска.
В 2022 году в сеть просочились несколько ранних геймплейных видео из альфа-версии игры. Поэтому будет интересно посмотреть, насколько лучше будет выглядеть игра в официальном дебютном трейлере.
И кто-то реально поверил?!
Если бы такой ролик был лет 15 назад, яб наверно поверил и восхищался) А музыка реально хороша для трейлера))
15 лет назад это был бы рендер трейлер
Официальный трейлер уже через 3 дня, а кому-то было не впадлу заниматься этой хернёй. 3 дня уже спокойно дождаться не могут и другим головы дурят, потому что даже сейчас есть много людей, которые информацию о показе трейлера 5 декабря считают слухами и не верят. Настолько инфополе засрано всяким мусором. Иногда возникает ощущение, что какой бы крутой не была GTA 6, всё равно будет много разочарованных, т.к. ожидания от игры у них просто космические из-за этого хайпа. И седьмую часть мы можем уже просто не увидеть, т.к. разработчики уже будут не в силах создать продукт, который не то что превзойдёт все самые высокие ожидания, а хотя бы будет на их уровне. Наверное, это одна из причин, почему Half-Life 3 до сих пор не вышла: её всё равно обосрут, потому что от неё много ждут. Больше, чем могут предложить разработчики.
ну тут кадры с МФС 2020 и ватч догс как минимум
Ну трейлер слишком гламурный как по мне с нотками кринжа. Много намесили всякого кала, даже впечатлений бы такой трейлер не оставил у фэнов. Ничего не запомнилось кроме бомжей на улицах.
Тут вообще вперемешку с трейлерами разных игр.
Там вырезка из вампиров. ну вы ваще
Он фейк только потому что в трейлере ничего не показали, вообще ничего.
Тут нет гта 6. Я не поверю. что рокстары такое дерьмо сделают.
Когда выйдет настоящий трейлер, все ахнут от удивления.
Достаточно того, что они допустили недоразумение в виде The Trilogy...
Они на аутсорс отдали и не следили за этим проектом.
Они извинились и вернули в продажу оригинальные игры. Да, неприятно но ошибку признали.
Наверное весь хитрый план заключался в том, чтобы сами рокстар поверили, что их трейлер к гта 6 реально был слит в сеть и ничего не проверив в торопях побежали бы выкладывать трейлер уже официально.))
Ну музыка норм