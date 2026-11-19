Официально подтверждено, что Дилан Рурк исполнил роль Джейсона Дюваля в Grand Theft Auto 6. Этому предшествовали годы догадок: многие фанаты верно предположили, что именно он играет Джейсона, опираясь на внешнее сходство и голос — они совпадали с тем, что было показано в трейлерах игры.

Ранее также стало известно, что роль Люсии Каминос исполнила Манни Л. Перес — это выяснилось, когда она была номинирована в категории «Лучшее актёрское исполнение» (Best Performance) на церемонии The Game Awards ещё до выхода GTA 6.

Теперь Перес и Рурк опубликовали совместное заявление, подтверждающее их участие в проекте. Это первый раз, когда кто-либо из актёров прокомментировал свою роль в игре.

Мы провели годы, наблюдая за работой самых трудолюбивых и талантливых мастеров игровой индустрии. Для нас большая честь стать частью этого глобального свидетельства человеческого творчества, изобретательности и невероятной силы воли. Мы многому научились, и нам ещё предстоит многое узнать. Продолжайте бороться за то, что любите, и оставайтесь скромными. Увидимся в Леониде.

Компания Rockstar держала имена актёров, сыгравших Джейсона и Люсию, в тайне, даже несмотря на то, что фанаты уже давно догадались, кто именно исполняет эти роли. Официальное подтверждение появилось только сейчас, когда GTA 6 вышла во всех регионах — хотя многие поклонники начали играть в неё ещё вчера.

Как и Перес, Рурк — не слишком известный актёр; до работы над GTA 6 у него было лишь несколько ролей на телевидении. В отличие от Перес, для Рурка, судя по всему, GTA 6 стала первым опытом участия в видеоигре. Теперь все внимание приковано к ним: этот прорывной проект стал самой продаваемой и высокооценённой игрой всех времён — если верить данным Metacritic.

Теперь, когда игра у нас на руках, а сроки действия соглашений о неразглашении истекли, стало очевидно, что студия Rockstar привлекла к работе над GTA 6 множество звёзд. В частности, на радиостанциях в игре можно услышать знакомые голоса: передачи ведут вымышленные персонажи, которых озвучили такие знаменитости, как «Странный Эл» Янкович и комик Ставрос Халкиас.