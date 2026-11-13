"Увидимся в Леониде" - Rockstar напомнила, что до выхода GTA 6 осталась неделя

Rockstar напомнила, что до релиза Grand Theft Auto 6 осталась всего неделя. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и сообщили, что ещё есть время оформить предзаказ и предварительно загрузить игру, чтобы приступить к прохождению в день выхода.

Кроме того, физические версии игры в формате Code-in-Box уже доступны для покупки в розничных магазинах по всему миру.

«Увидимся в Леониде на следующей неделе!» — завершила Rockstar своё обращение.

Релиз игры запланирован на 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.