Уволенный из Rockstar тестировщик признался, что не собирается покупать GTA 6 - слишком много "неприятных" воспоминаний

Grand Theft Auto 6 еще до своего релиза активно сопровождается серьезными скандалами и даже судебными разбирательствами. Еще в прошлом году разработчик игры из Rockstar оказалась под шквалом критики после массового увольнения около 30 сотрудников, которые находились в процессе обсуждения создания независимого рабочего профсоюза. Теперь один из пострадавших поделился в СМИ своими эмоциями и объяснил, почему не прикоснется к главному хиту десятилетия.

Бывший тестировщик отдела QA Джек Хоксби, отдавший работе над новой GTA несколько лет, в интервью для телеканала BBC заявил, что у него просто не поднимается рука поддержать проект деньгами:

Честно говоря, я очень сомневаюсь, что стану играть в нее. Я абсолютно уверен, что не буду ее покупать. Я просто физически не смогу себя заставить. Конечно, многие из моих оставшихся коллег получат от компании бесплатные подарочные копии на релизе... Возможно, я когда-нибудь и попробую поиграть, но стоит мне только сесть с геймпадом, как сразу нахлынет слишком много неприятных воспоминаний из прошлого.

Увольнение этих 30 специалистов спровоцировало серьезный кризис в британской индустрии. Независимый профсоюз рабочих Великобритании официально обвинил Rockstar Games в нелегальной практике «разрушения профсоюзов». Сама же компания оправдала жесткие чистки весьма популярным обвинением: якобы эти сотрудники были замешаны в серьезных утечках, однако конкретные доказательства слива и детали похищенных данных Rockstar публике до сих пор не предоставила. Эти оправдания корпорации вылились в масштабные живые пикеты у ворот студий разработчиков и дошли до разбирательств внутри Парламента Великобритании.

Сейчас конфликт плавно перетекает в юридическое поле. Совсем недавно местный Трибунал по трудовым спорам вынес решение против Rockstar, официально запретив издателю исключать вопросы "преднамеренного черного списка" уволенных тестировщиков из материалов грядущего судебного слушания. Судебный процесс против студии должен стартовать буквально за считанные месяцы до долгожданного осеннего старта продаж GTA 6.

Отметим, что обиженные сотрудники — далеко не единственные, кто критикует издателя в эти месяцы. Совсем недавно геймеры активно обсуждали цену Ultimate-издания GTA 6 и эксклюзивный контент для игры, а затем оказалось что разработчики успели даже потроллить на эту тему

Релиз Grand Theft Auto 6 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S по-прежнему назначен на ноябрь. Тем временем игроки все еще терпеливо выжидают выхода официального 3-го трейлера с геймплеем игры.