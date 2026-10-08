В Австралии напомнили о правилах отпуска перед GTA 6 - одного желания поиграть недостаточно

Австралийский регулятор трудовых отношений Fair Work Ombudsman неожиданно посвятил отдельную публикацию вопросу, который наверняка возникнет у многих игроков перед выходом GTA 6: можно ли официально взять выходной, чтобы спокойно провести день за новой игрой.

Ведомство предложило сотрудникам представить ситуацию, в которой GTA 6 выходит уже завтра, а оплачиваемых отпускных дней для игры нет. Возникает вопрос: можно ли вместо этого оформить неоплачиваемый отпуск?

Ответ оказался довольно простым: национальные трудовые стандарты Австралии действительно предусматривают право на неоплачиваемый отпуск, но только в определённых обстоятельствах. Среди них, например, уход за близким человеком или чрезвычайные ситуации. Желание провести день за новой игрой к таким причинам, разумеется, не относится.

Впрочем, это не означает, что австралийским фанатам придётся выбирать между работой и Vice City. Работник может договориться с работодателем об отпуске, если тот согласится предоставить свободный день на оговорённых условиях.

Сам Fair Work Ombudsman подал информацию в явно шуточной форме. На иллюстрациях GTA 6 фактически заменяет традиционные изображения чрезвычайных жизненных обстоятельств: вместо головы у человека оказывается копия игры, а на экране УЗИ появляется будущий хит Rockstar.

За шуткой, однако, стоит вполне понятная причина для такого внимания. GTA 6 считается одним из самых ожидаемых релизов последних лет, а интерес к игре уже неоднократно демонстрировал масштаб будущего запуска. Rockstar готовит огромный открытый мир Vice City, вдохновлённый Флоридой, а разработчики уделяют большое внимание деталям окружающей среды и местной атмосфере.